Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в етері телеканалу "Київ24".

Що сказав Ігнат про наслідки атаки на Київ?

За словами речника Повітряних сил, не було таких ракет як Х-22 у зведеннях уже давно. Особливість цієї атаки саме в застосуванні цих ракет. Зазначається, що вони фактично використовувались проти авіаносних груп, це їхнє основне призначення.

Х-22 можуть нести різний заряд. Однак їхня особливість полягає в тому, що бойова маса ракети становить 950 кілограмів. 24 січня противник застосував по Києву 12 таких ракет із літаків стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-22М3. Ігнат заявив, що це безпрецедентний випадок.

Він також нагадав, що у 2023 році цією ракетою у Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по материковій території України, а більше зосередився по півдню України (нафтові платформи, острів Зміїний).

За словами Ігната, загалом 412 ракет Х-22 або Х-32 було застосовано проти нашої держави, із них до цього часу збили лише три. Нині на рахунку ППО ще плюс 9. Речник повітряних сил зауважив, що такі цілі можуть перехоплювати лише системи Patriot.

Наслідки атаки на Київ: коротко про головне