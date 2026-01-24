Про ворожу атаку розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Чим Росія атакувала вночі 24 січня?

У Повітряних силах розповіли, що окупанти вдарили по Україні 375 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та іншими, близько 250 із них — шахеди, а також 21 ракетою таких типів:

2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску ТОТ Криму);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32;

6 балістичних ракет "Іскандер-М/С-300";

1 керована авіаційна ракета Х-59/69.

Зверніть увагу! Проєктна ціль ракети "Циркон" – ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об'єктів. Тобто Росія готувала її з прицілом на можливе протистояння з США та їхніми численними авіаносними групами.

Моніторингові ресурси зауважили, що ракети Х-22/32 запускалися у напрямку столиці досить давно. "Циркони" востаннє застосовувалися по Вінниці, до цього по Сумах та Києву. І перші й другі успішно збиваються. Інформація з мережі про "не можемо збити" вочевидь неправдива.

Які наслідки масованого обстрілу?