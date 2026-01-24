Окрім цього, не працював фунікулер. Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts та Київпастранс.

Як курсує метро у Києві?

Наразі поїзди курсують між станціями:

"Академмістечко" – "Арсенальна" – інтервал 7-9 хвилин;

"Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна" – інтервал 12 хвилин.

Тоді як станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк" та "Дніпро" зачинені.

Зазначається, що "зелена" лінія також працює зі змінами, поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Зміни повʼязані з пошкодженням огорожі внаслідок нічного обстрілу столиці.

Рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі. Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора.

Пасажирів просять із розумінням поставитися до ситуації та враховувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково.

Окрім цього, тимчасово було призупинено рух фунікулера. Це також трапилося через відсутність електропостачання. Рух вдалося відновити о 07:57.

