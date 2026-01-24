Кроме этого, не работал фуникулер. Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts и Киевпастранс.

Смотрите также Рассчитываем постепенно перейти к почасовым отключениям, – Шмыгаль назвал сроки для Киева

Как курсирует метро в Киеве?

Сейчас поезда курсируют между станциями:

  • "Академгородок" – "Арсенальная" – интервал 7-9 минут;
  • "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" – интервал 12 минут.

Тогда как станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк" и "Днепр" закрыты.

Отмечается, что "зеленая" линия также работает с изменениями, поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Изменения связаны с повреждением ограждения в результате ночного обстрела столицы.

Движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме. Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать изменения при планировании поездок. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщат дополнительно.

Кроме этого, временно было приостановлено движение фуникулера. Это также случилось из-за отсутствия электроснабжения. Движение удалось восстановить в 07:57.

Атака на Киев: коротко о главном

  • В Киеве ночью 24 января объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских БпЛА. Также враг применил баллистику. В столице слышны взрывы и работа ПВО.

  • Во время массированной атаки на Киев 24 января погиб человек, еще несколько человек пострадали. В результате атаки в разных районах города зафиксированы пожары, повреждения зданий и перебои с теплом и водой.