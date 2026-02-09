Які наслідки обстрілу і чи підніме ціни Roshen?
Під час чергової атаки на логістичний центр усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути, повідомили у компанії.
Дивіться також Який вигляд має фабрика "Рошен" у Києві після масованого обстрілу
Водночас наш найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований.
Зараз переходимо на цілодобовий режим роботи. Попри всі збитки ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними і доступними,
– розповіли у Roshen.
Зруйнований склад / фото Roshen
Що відомо про попередній обстріл Roshen?
У ніч проти 24 січня Київ вкотре опинився під російською масованою атакою. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу постраждало виробництво Roshen, повідомив фотокореспондент Telegraph Ян Доброносов.
Київська кондитерська фабрика Roshen розташована в Голосіївському районі міста Києва неподалік від Деміївської площі та станції метро "Деміївська".
Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали верхні поверхи виробничого приміщення кондитерського підприємства. Окрім того, загинула 48-річна жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Також є поранені, їх доправили у лікарню.
Російські воєнкори заявляють, що дрон "Герань-2" вдарив по заводу Roshen у Києві, бо там нібито виробляли дрони. Окупати стверджують, що цей завод Roshen нібито не єдиний у Києві, де збирають ударні БпЛА.
Що відомо про атаку Київщини у ніч на 7 лютого?
Уночі під ворожим прицілом була й Київська область, а саме логістичний центр у Яготині Бориспільського району.
Також пошкодження п'яти приватних будинків фіксували в Броварському районі. Там також пошкоджені чотири автомобілі. Невдовзі після атаки в області ввели аварійні відключення електроенергії.
Під час ліквідації наслідків атаки в Київській області загинув 30-річний рятувальник Михайло Проценко через обвал конструкцій. Його колегу Сергія Хоботню госпіталізували з важкими травмами.