Какие последствия обстрела и поднимет ли цены Roshen?
Во время очередной атаки на логистический центр все работники были в укрытиях и жертв удалось избежать, сообщили в компании.
В то же время наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен.
Сейчас переходим на круглосуточный режим работы. Несмотря на все убытки мы приняли принципиальное решение: цены на нашу продукцию не будут расти. Они останутся стабильными и доступными,
– рассказали в Roshen.
Разрушенный склад / фото Roshen
Что известно о предыдущем обстреле Roshen?
В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой. В частности, в результате вражеского обстрела пострадало производство Roshen, сообщил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.
Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена в Голосеевском районе города Киева недалеко от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".
В результате обстрела разрушениям подверглись верхние этажи производственного помещения кондитерского предприятия. Кроме того, погибла 48-летняя женщина, которая работала в кондитерском цехе. Также есть раненые, их доставили в больницу.
Российские военкоры заявляют, что дрон "Герань-2" ударил по заводу Roshen в Киеве, потому что там якобы производили дроны. Оккупанты утверждают, что этот завод Roshen якобы не единственный в Киеве, где собирают ударные БпЛА.
Что известно об атаке Киевщины в ночь на 7 февраля?
Ночью под вражеским прицелом была и Киевская область, а именно логистический центр в Яготине Бориспольского района.
Также повреждения пяти частных домов фиксировали в Броварском районе. Там также повреждены четыре автомобиля. Вскоре после атаки в области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Во время ликвидации последствий атаки в Киевской области погиб 30-летний спасатель Михаил Проценко из-за обвала конструкций. Его коллегу Сергея Хоботню госпитализировали с тяжелыми травмами.