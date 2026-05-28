Де купити морозиво "Рошен"?

Поки компанія не робила окремого офіційного анонсу щодо запуску нового напрямку. Також не повідомлялося, де саме виготовляють морозиво та які виробничі потужності задіяні, пише RAU.

Проте бренд підігрів інтерес аудиторії, зробивши 27 травня інтригуючий анонс на своїй офіційній сторінці в Instagram. У той же день морозиво з'явилось у фірмовому магазині мережі на Деміївській в Києві, де знаходиться фабрика компанії.

Згодом у соцмережах почали масово з’являтися фото й відео з новими десертами. Покупці та блогери активно діляться першими враженнями й оглядами смаків.

Асортимент морозива "Рошен" / колаж RAU

Морозиво в Roshen / скриншот RAU

Смаки й ціни на морозиво "Рошен"

Наразі у фірмовій мережі можна знайти кілька видів морозива, розповіла блогерка Юлія Мусійчук.

ванільний пломбір у вафельному стаканчику – 39,85 гривень;

шоколадний пломбір у стаканчику – 39,85 гривень;

ванільний пломбір у молочному шоколаді – 48,50 гривень;

шоколадний пломбір у глазурі – 48,50 гривень;

морозиво зі смаком карамель-попкорн – 59,90 гривень;

морозиво з печивом у молочно-шоколадній глазурі та кукурудзяними пластівцями – 59,90 гривень.

