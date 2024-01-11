Россияне украли украинский бренд

Сеть быстрого питания "Я Люблю Кебаб" сообщила о том, что россияне украли ее логотип и название. Свой бизнес россияне начали в Белгороде, не внеся в название и логотип львовского бизнеса даже минимальные изменения.

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Компания возмущена фактом кражи, да еще и тем, что это сделали россияне, ведь осуществлять деятельность на территории агрессора никаких планов никогда не было и не будет.

Россияне украли логотип и название львовской сети фастфуда / Фото Украинский совет торговых центров

Россияне придают себе не только украинский бизнес, но и историю, писателей, художников, изобретения, технику и территорию. Призываем вас максимально распространить информацию в сторону с подписью 0 дней, как россия ничего не воровала,

– призвала компания.

О воровстве бренда "Я Люблю Кебаб" удалось узнать благодаря одной из клиенток. Компания сразу опубликовала эту информацию в своих социальных сетях и попросила подписчиков жаловаться на страницу россиян, чтобы Instagram ее заблокировал.

В "Я Люблю Кебаб" также отметили, что этот случай – элементарная попытка кражи, к которой ни один сотрудник компании не имеет никакого отношения.