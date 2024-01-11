Росіяни вкрали український бренд

Мережа швидкого харчування "Я Люблю Кебаб" повідомила про те, що росіяни вкрали її логотип та назву. Свій бізнес росіяни розпочали у Бєлгороді, не внісши у назву та логотип львівського бізнесу навіть мінімальних змін.

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Компанія обурена фактом крадіжки та ще й тим, що це зробили росіяни, адже провадити діяльність на території агресора жодних планів ніколи не було й не буде.

Росіяни вкрали логотип і назву львівської мережі фастфуду / Фото Українська рада торгових центрів

Росіяни привласнюють собі не лише український бізнес, а й історію, письменників, художників, винаходи, техніку та територію. Закликаємо вас максимально поширити інформацію у сторіс із підписом 0 днів, як росія нічого не крала,

– закликала компанія.

Про крадіжку бренду "Я Люблю Кебаб" вдалося дізнатися завдяки одній з клієнток. Компанія одразу опублікувала цю інформацію у своїх соціальних мережах та попросила підписників скаржитися на сторінку росіян, аби Instagram її заблокував.

У "Я Люблю Кебаб" також наголосили, що цей випадок – елементарна спроба крадіжки, до якої жоден працівник компанії не має жодного стосунку.