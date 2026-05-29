Як держава профінансує відновлення Sparrow Park Lviv

Про те, за якою програмою нададуть фінансування, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Дивіться також Ізоляція посилюється: вперше жоден іноземний бренд не зайшов у Росію

Прем'єр-міністерка зазначила, що в Україні запрацювала нова програма від "Зроблено в Україні". Це стимулювання індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли.

Зокрема в Мінекономіки вже погодили заявку для індустріального парку Sparrow Park Lviv на 91 мільйон гривень. У 2025 році цей парк постраждав внаслідок російської атаки на Львів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зазначається, що кошти підуть на відновлення промислової інфраструктури.

Програма для індустріальних парків

Зокрема міністерка пояснила, що за програмою держава може покрити 80% від загальної вартості відновлення інфраструктури. За умови, що сума не перевищує 200 мільйонів гривень на один об'єкт.

Якщо ж йдеться про будівництво нової інфраструктури, то підприємство може розраховувати на 50% компенсації від держави. За умови, що сума до 150 мільйонів гривень.

Окрім того, керуюча компанія має залучити власні кошти, інвестувати в будівництво/відновлення решту того, що не покриє держава. Зокрема завдання компаній ввести в експлуатацію не менше 5 тисяч квадратних метрів промислових площ і залучити щонайменше 2 промислові підприємства.

Зауважте! У держбюджеті-2026 на стимулювання індустріальних парків заклали 1 мільярд гривень.

Зокрема у 2026 році вже погодили першу заявку на будівництво. Йдеться про SMART TECH INDUSTRY в Полтавській області, де будуватимуть мережі газо- й водопостачання.

Щоб долучитися до програми й отримати допомогу потрібно подати заявку. Це можна зробити до 15 серпня 2026 року.

Водночас міністерка акцентувала, що станом на кінець 2025 року завдяки програмі в індустріальних парках було збудовано або ще будуються 37 заводів.

Обстріли Росії по українських підприємствах

Внаслідок атаки на Київ 24 травня, вкотре постраждав столичний McDonald's на Лук'янівці. Саме цей заклад найстаріший в Україні. І за час повномасштабного вторгнення було щонайменше 7 випадків пошкоджень лише цього ресторану.

Зокрема удари Росії нерідко припадають на відділення Нової пошти. Особливо у прифронтових регіонах. Один з останніх випадків – обстріл 25 травня, коли ворог поцілив у відділення пошти на Донеччині.