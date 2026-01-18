В яких супермаркетах українці залишають найбільше коштів?

Станом на 2026 рік, АТБ очолив рейтинг продавців у категорії "Продукти та супермаркети" за сумою обороту, яка склала вже 1,6 мільярда гривень, аналізує 24 Канал з посиланням на дашборд Monobank.

Друге місце посіло "Сільпо" з показником у січні на рівні 1,2 мільярда гривень. Натомість третє місце є мережа "Фора" – 461 мільйона гривень.

Також до п'ятірки увійшли Novus та VARUS з показниками в 353 мільйони гривень та 199 мільйони гривень відповідно.

А у топ-10 найбільших продавців року опинилися "Близенько", THRASH, "Маркетопт", "Велмарт" та "Таврія В", де сума обороту становить від 92 мільйонів до 52 мільйонів гривень.

Цікаво! У грудні 2025 року трійка лідерів також була на тому ж рівні, що й у січні 2026 року – це АТБ, "Сільпо" та "Фора".

*Довідково: статистика від Monobank базується лише на транзакціях клієнтів банку. Вона не враховує готівкові операції чи розрахунки іншими банками. Таким чином, реальна картина може відрізнятися.

Чи відбувається зараз закриття супермаркетів через обстріли Росії?

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, попри масовані атаки ворога по енергетичній інфраструктурі й, відповідно, тривалі відключення електроенергії по всій країні, системних закриттів супермаркетів немає.

Це підтвердили керівники найбільших торговельних мереж України на онлайн-нараді. Йдеться про АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, Магазини КОЛО, а також Ukrainian Food Retail Alliance.

Втім серед складнощів, які відзначають бізнеси в Україні, є те, що обладнання внаслідок навантаження та морозів виходить з ладу. Відповідно маркети тимчасово можуть зачинятися на період розв'язання проблеми.

Як Росія атакує мережі супермаркетів?