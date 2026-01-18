В каких супермаркетах украинцы оставляют больше всего средств?

По состоянию на 2026 год, АТБ возглавил рейтинг продавцов в категории "Продукты и супермаркеты" по сумме оборота, которая составила уже 1,6 миллиарда гривен, анализирует 24 Канал со ссылкой на дашборд Monobank.

Читайте также Работа без опыта и с зарплатой более 60 тысяч: какие вакансии доступны сейчас

Второе место заняло "Сильпо" с показателем в январе на уровне 1,2 миллиарда гривен. Зато третье место является сеть "Фора" – 461 миллиона гривен.

Также в пятерку вошли Novus и VARUS с показателями в 353 миллиона гривен и 199 миллиона гривен соответственно.

А в топ-10 крупнейших продавцов года оказались "Близенько", THRASH, "Маркетопт", "Велмарт" и "Таврия В", где сумма оборота составляет от 92 миллионов до 52 миллионов гривен.

Интересно! В декабре 2025 года тройка лидеров также была на том же уровне, что и в январе 2026 года – это АТБ, "Сильпо" и "Фора".

*Справочно: статистика от Monobank базируется только на транзакциях клиентов банка. Она не учитывает наличные операции или расчеты другими банками. Таким образом, реальная картина может отличаться.

Происходит ли сейчас закрытие супермаркетов из-за обстрелов России?

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, несмотря на массированные атаки врага по энергетической инфраструктуре и, соответственно, длительные отключения электроэнергии по всей стране, системных закрытий супермаркетов нет.

Это подтвердили руководители крупнейших торговых сетей Украины на онлайн-совещании. Речь идет об АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, Магазины КОЛО, а также Ukrainian Food Retail Alliance.

Впрочем среди сложностей, которые отмечают бизнесы в Украине, является то, что оборудование в результате нагрузки и морозов выходит из строя. Соответственно маркеты временно могут закрываться на период решения проблемы.

Как Россия атакует сети супермаркетов?