Атака россиян остановила производство Yofi?
Об этом компания сообщила 7 октября, информирует 24 Канал. В компании заверили, что сотрудники не пострадали и делают все возможное, чтобы возобновить поставки в течение месяца.
В компании заявили, что сотрудники успели эвакуироваться за 20 минут до попадания, поэтому обошлось без пострадавших. В то же время предприятие претерпело значительные разрушения.
Мы были вынуждены временно приостановить поставки, но уже работаем над восстановлением производства. Планируем вернуться к привычному ритму работы в течение месяца,
– говорится в заявлении компании.
Что известно о Yofi?
Yofi – лидер украинского рынка хумуса, который, по данным Forbes Украина, контролирует около 70% сегмента. Площадь завода составляет 2000 квадратных метров, а выручка компании в 2023 году превысила 110 миллионов гривен.
Ежегодно Yofi производит 1200 тонн продукции, включая 35 наименований: различные виды хумуса, фалафель и баклажанную закуску бабагануш.
Заметьте. Продукцию поставляют в более 1000 магазинов по Украине. В частности, она представлена в сетях "Сильпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ, а также поставляется в отели Hilton, Fairmont и на заправки SOCAR.
Когда состоялась атака?
Последняя массированная атака на Киев и пригород состоялась 28 сентября. Тогда российские войска применили дроны-камикадзе и ракеты. Вероятно, повреждений завод Yofi получил именно тогда. В то же время этого в компании не уточнили.
Заметим, что во время этой атаки погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 13 получили ранения. В столице были повреждены жилые дома, Институт кардиологии, автомобили возле представительства ЕС и другие объекты инфраструктуры.