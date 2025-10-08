Атака росіян зупинила виробництво Yofi?

Про це компанія повідомила 7 жовтня, інформує 24 Канал. У компанії запевнили, що співробітники не постраждали і роблять усе можливе, щоб відновити постачання протягом місяця.

Дивіться також Там, де вирувало життя, тепер руїни: моторошні кадри російського терору

У компанії зауажили, що співробітники встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання, тож обійшлося без постраждалих. Водночас підприємство зазнало значних руйнувань.

Ми були змушені тимчасово призупинити постачання, але вже працюємо над відновленням виробництва. Плануємо повернутися до звичного ритму роботи протягом місяця,

– йдеться у заяві компанії.

Що відомо про Yofi?

Yofi – лідер українського ринку хумусу, який, за даними Forbes Україна, контролює близько 70% сегмента. Площа заводу становить 2000 квадратних метрів, а виручка компанії у 2023 році перевищила 110 мільйонів гривень.

Щорічно Yofi виготовляє 1200 тонн продукції, включаючи 35 найменувань: різні види хумусу, фалафель та баклажанову закуску бабагануш.

Зауважте. Продукцію постачають в понад 1000 магазинів по Україні. Зокрема, вона представлена в мережах "Сільпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ, а також постачається до готелів Hilton, Fairmont та на заправки SOCAR.

Коли відбулась атака?