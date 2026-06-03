Совладелец "Сільпо" купил известную сеть

Инвестфонд "Бенефит", который входит в структуру группы, завершил сделку по получению контроля над компанией "Недлес" – оператором сети магазинов "Бадьорий", пишет RAU.

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Таким образом сеть "Фора" расширяет присутствие в Киеве и Киевской области – берет в управление около 180 магазинов "Бадьорий".

Известно, что еще в конце марта совладелец Fozzy Group Владимир Костельман получил разрешение АМКУ на получение контроля над сетью "Бадьорий". Тогда передачу контроля над ООО "Недлес" передали инвестфонду "Бенефит".

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Согласно данным YouControl, 40,2% акций венчурного фонда "Бенефит" принадлежат Владимиру Костельману. Именно через эту структуру и была реализована сделка.

Для "Форы" эта сделка является частью стратегии по активному развитию магазинов "у дома". Компания планирует:

усилить присутствие в Киеве и Киевской области;

увеличить операционную эффективность благодаря масштабу;

сделать еще доступнее для гостей удобный сервис, готовую еду, кофе, товары ежедневного спроса;

предложить покупателям больше выгодных ценовых предложений.

Мы видим, что люди все чаще делают быстрые ежедневные покупки рядом с домом. Им важно, чтобы было удобно, быстро и по выгодной цене. По данным международных исследований NielsenIQ и YouGov, convenience-форматы сегодня является одним из самых динамичных сегментов ритейла. Именно поэтому мы видим значительный потенциал в развитии формата "у дома" и планируем и в дальнейшем масштабировать наше присутствие в этом сегменте по всей Украине,

– говорит Дмитрий Фильченков, Chief Executive Officer Фора.

Известно, что на первом этапе для покупателей почти ничего не изменится. Магазины продолжат работать в привычном формате, а интеграция в структуру "Форы" будет происходить постепенно.

Интересно! До заключения сделки сеть "Фора" насчитывала 398 магазинов по всей Украине.

Сколько налогов заплатила Fozzy Group?

Fozzy Group в 2025 году открыла 96 новых магазинов и обновила еще 7. Магазины группы ежедневно посещали более 1 миллиона гостей, пишет USCS.

В 2025 году Fozzy Group уплатила более 15,9 миллиардов гривен налогов, сборов и единого социального взноса. Из них более 12,9 млрд грн перечислили в бюджет продуктовые ритейл-сети группы.

Наибольший вклад сделала сеть "Сильпо" - 9,3 миллиардов гривен;

"Фора" уплатила 2,6 миллиарда гривен;

"THRASH! ТРАШ!" - 629 миллионов гривен;

А FOZZY - 364 миллиона гривен.

Сколько налогов уплатила Fozzy Group / инфографика USCS

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