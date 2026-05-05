Як пише видання In Poland, порушникам загрожує штраф до 50 тисяч злотих.

Дивіться також У Польщі можна отримати шалений штраф за пікнік: як цього уникнути

Що відомо про нововведення?

Нововведення спрямовані на впорядкування ринку короткотермінової оренди, який останніми роками активно розвивається, але водночас стає джерелом конфліктів між мешканцями багатоквартирних будинків та власниками житла, що здається подобово.

Згідно з новими вимогами, всі квартири та інші об'єкти нерухомості, які здаються на строк до 30 діб, повинні бути офіційно зареєстровані. Кожному такому об'єкту буде присвоєно спеціальний ідентифікаційний номер. Без цього номера онлайн-платформи не матимуть права розміщувати оголошення про оренду.



У Польщі змінюються правила оренди житла / Фото Unsplash

Яка позиція влади?

Як мовиться на сайті уряду Польщі, ці зміни зростанням кількості скарг від мешканців будинків. Люди дедалі частіше повідомляють про шум, пошкодження спільного майна та постійну зміну орендарів, через що житлові будинки фактично перетворюються на готелі.

Водночас експерти звертають увагу, що частина нових обмежень може викликати юридичні суперечки. Зокрема, питання викликає баланс між правом власності та регулюванням використання житла. За чинним законодавством, житлові спілки можуть встановлювати правила користування спільними приміщеннями, однак не повинні прямо втручатися у спосіб використання приватних квартир.

Очікується, що нові правила допоможуть зменшити напруження у житлових будинках та зроблять ринок оренди більш прозорим, однак їх практичне застосування може супров оджуватися дискусіями та судовими розглядами.

Які незвичні штрафи можна отримати в Польщі?

У Польщі штрафують не лише за очевидні порушення на кшталт перевищення швидкості чи неправильного паркування. Частина правил стосується буденних ситуацій:

наприклад, куріння на зупинці,

перехід дороги з телефоном у руках,

пошкодження зелених зон у громадських місцях.

Одне з менш очевидних порушень – саме куріння на зупинках громадського транспорту. Відповідно до закону, заборонено курити тютюнові вироби, електронні сигарети та інші подібні продукти на зупинках громадського транспорту. Важливо, що ця заборона діє незалежно від наявності інших людей поруч. За недотримання правила передбачено штраф у розмірі до 500 злотих.