Як пише RadioZet, що за порушення правил пожежної безпеки, зокрема за недозволене використання відкритого вогню, штраф може сягати 30 000 злотих.

Що каже закон?

У Польщі в лісах заборонено:

засмічувати територію,

забруднювати ґрунт і воду,

ночувати поза місцями, визначеними власником лісу або надлісничим,

відпускати собак без повідця,

шуміти, а також нищити дерева, рослини, туристичну інфраструктуру, знаки й таблиці.

Окремо діє обмеження щодо вогню: у лісах, на внутрішньолісових територіях і на відстані до 100 метрів від межі лісу заборонено розпалювати вогонь поза спеціально визначеними місцями, користуватися відкритим полум'ям і випалювати верхній шар ґрунту або рослинні рештки.



У Польщі можна отримати шалений штраф за пікнік / Фото Pexels

Де можна розпалювати багаття?

На сайті Державних лісів Польщі прямо написано: вогонь можна розводити тільки у місцях, позначених спеціальними табличками.

Максимальний мандат за розпалювання вогню в недозволеному місці може становити до 5000 злотих, а в крайніх випадках справа може завершитися штрафом до 30 000 злотих.

Які несподівані штрафи існують у Польщі?

У Польщі можна отримати штраф не лише за очевидні порушення, як перевищення швидкості чи неправильне паркування. Деякі правила стосуються повсякденних ситуацій – куріння на зупинці, переходу дороги з телефоном у руках або пошкодження зелених насаджень у громадських місцях. Одне з таких порушень – куріння на зупинках громадського транспорту.

Закон забороняє куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів, зокрема, на зупинках громадського транспорту. Важливо, що заборона діє незалежно від того, чи є поруч інші люди. За порушення цього правила передбачений штраф до 500 злотих.