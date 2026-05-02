Как пишет RadioZet, что за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за неразрешенное использование открытого огня, штраф может достигать 30 000 злотых.

Смотрите также В этой популярной стране штраф можно получить даже за ремонт: большинство и не догадывается

Что говорит закон?

В Польше в лесах запрещено:

засорять территорию,

загрязнять почву и воду,

ночевать вне мест, определенными владельцем леса или надлесничим,

отпускать собак без поводка,

шуметь, а также уничтожать деревья, растения, туристическую инфраструктуру, знаки и таблицы.

Отдельно действует ограничение по огню: в лесах, на внутрилесных территориях и на расстоянии до 100 метров от границы леса запрещено разжигать огонь вне специально определенных мест, пользоваться открытым пламенем и выжигать верхний слой почвы или растительные остатки.



Где можно разжигать костер?

На сайте Государственных лесов Польши прямо написано: огонь можно разводить только в местах, обозначенных специальными табличками.

Максимальный мандат за разжигание огня в неположенном месте может составлять до 5000 злотых, а в крайних случаях дело может завершиться штрафом до 30 000 злотых.

Какие неожиданные штрафы существуют в Польше?

В Польше можно получить штраф не только за очевидные нарушения, как превышение скорости или неправильную парковку. Некоторые правила касаются повседневных ситуаций – курение на остановке, перехода дороги с телефоном в руках или повреждения зеленых насаждений в общественных местах. Одно из таких нарушений – курение на остановках общественного транспорта.

Закон запрещает курение табачных изделий, электронных сигарет и новейших табачных изделий, в частности, на остановках общественного транспорта. Важно, что запрет действует независимо от того, есть ли рядом другие люди. За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 500 злотых.