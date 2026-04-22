За що оштрафували жителя Тернополя?

Патрульні зупинили авто, адже помітили, що номерний знак на ньому має порушення. Чоловік навмисно змінив символи на ньому, щоб не отримувати покарання за порушення ПДР. Про це повідомили в патрульній поліції Тернопільської області.

Автомобіль Volkswagen поліціянти помітили на одній з вулиць Тернополя. Увагу привернуло те, що на державному номерному знаку були навмисної змінені символи.

Водій зізнався, що він сам "переписав" номер чорним маркером, бо таким чином намагався уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Однак це не допомогло, до відповідальності чоловіка все ж притягли. Йому виписали постанову за частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Житель Тернополя мав сплатити 1 190 гривень.

Правоохоронці нагадують, що водії не можуть керувати транспортним засобом, якщо номер на ньому не відповідає встановленим стандартам, закритий чимось або забруднений, закріплений у невстановленому місці чи перевернутий, а також не має підсвітки в темний час доби.

