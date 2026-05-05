Який дефіцит працівників у компаній зараз?
Ситуація наближається до критичної. Про це заявив доктор економічних наук Андрій Длігач в етері Новини.LIVE.
Фахівець наголошує: нестача робочої сили стає ключовим бар’єром для економічного зростання. Попри розвиток технологій, автоматизація не здатна повністю замінити людей.
У бізнесі вже зараз 62% вакансій не заповнюються. 75% компаній вказують на шалений дефіцит: станом на зараз близько двох мільйонів робочих рук. Маємо від'ємні показники економічного зростання,
– підсумував Андрій Длігач.
Таким чином, ринок праці опинився у ситуації, коли попит на працівників значно перевищує пропозицію, що створює додатковий тиск на бізнес і стримує розвиток економіки.
Що це означає?
- вакансій більше, ніж людей
- бізнес не може масштабуватись
- економіка втрачає темпи зростання
Зауважте! Кадровий дефіцит стає системною проблемою для України. Без вирішення цього питання економічне зростання залишатиметься обмеженим, навіть за наявності попиту та інвестицій.
Які причини дефіциту кадрів?
У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.
Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.
Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.
У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.
У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.
Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".
Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",
– додає Гаврюшенко.
Як можна подолати проблему нестачі працівників?
Сьогодні в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. При цьому приблизно половина з них отримує пенсію до 5 тисяч гривень, що фактично означає життя на межі базових потреб, пише "Главком".
На цьому тлі питання працевлаштування людей віком 60+ набуває не лише соціального, а й економічного значення. В умовах війни ринок праці відчуває серйозний дефіцит кадрів: частина населення виїхала за кордон, значна кількість людей перебуває в лавах ЗСУ.
Попри це, люди старшого віку часто стикаються з упередженнями. Роботодавці нерідко сумніваються в їхній здатності адаптуватися до нових технологій або працювати в сучасному темпі. Водночас такі працівники мають значний професійний досвід, знання та сформовану трудову етику.
Моя позиція як голови профільного комітету та секретаря Нацради з відновлення є чіткою: держава повинна не просто "просити" бізнес брати на роботу людей 60+, а створювати для цього залізобетонні економічні стимули,
– вважає нардеп Данило Гетманцев.
У такому випадку експерт пропонує наступні кроки:
- Податкові стимули. Варто запровадити пільги для роботодавців, які наймають людей 60+: часткова компенсація ЄСВ або податкові знижки. Це має бути вигідно обом сторонам.
- Навчання протягом життя. Держава через центри зайнятості повинна фінансувати перекваліфікацію. За наявності бази й мотивації навіть у 60+ реально опанувати нові навички.
- Легальна зайнятість. Потрібно прибрати бар’єри, через які пенсіонери працюють "у тіні". Офіційна праця не має позбавляти їх виплат – навпаки, держава має гарантувати підтримку.
Що ще відомо про ринок праці 2026 в Україні?
67% роботодавців в Україні відзначають дефіцит працівників, що є рекордом з початку повномасштабної війни. Крім кадрового голоду, бізнесу заважають зростання цін на сировину, безпекові ризики, перебої з постачанням енергії, хоча тиск і корупція залишаються менш значущими проблемами.
Попит на віддалену роботу в Україні перевищує пропозицію, при цьому лише 7% вакансій є дистанційними. Дистанційна робота популярна через війну, релокацію, бажання гнучкого графіку та обмеження для певних груп населення.