Який дефіцит працівників у компаній зараз?

Ситуація наближається до критичної. Про це заявив доктор економічних наук Андрій Длігач в етері Новини.LIVE.

Фахівець наголошує: нестача робочої сили стає ключовим бар’єром для економічного зростання. Попри розвиток технологій, автоматизація не здатна повністю замінити людей.

У бізнесі вже зараз 62% вакансій не заповнюються. 75% компаній вказують на шалений дефіцит: станом на зараз близько двох мільйонів робочих рук. Маємо від'ємні показники економічного зростання,

– підсумував Андрій Длігач.

Таким чином, ринок праці опинився у ситуації, коли попит на працівників значно перевищує пропозицію, що створює додатковий тиск на бізнес і стримує розвиток економіки.

Що це означає?

вакансій більше, ніж людей

бізнес не може масштабуватись

економіка втрачає темпи зростання

Зауважте! Кадровий дефіцит стає системною проблемою для України. Без вирішення цього питання економічне зростання залишатиметься обмеженим, навіть за наявності попиту та інвестицій.

Які причини дефіциту кадрів?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",

– додає Гаврюшенко.

Як можна подолати проблему нестачі працівників?

Сьогодні в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. При цьому приблизно половина з них отримує пенсію до 5 тисяч гривень, що фактично означає життя на межі базових потреб, пише "Главком".

На цьому тлі питання працевлаштування людей віком 60+ набуває не лише соціального, а й економічного значення. В умовах війни ринок праці відчуває серйозний дефіцит кадрів: частина населення виїхала за кордон, значна кількість людей перебуває в лавах ЗСУ.

Попри це, люди старшого віку часто стикаються з упередженнями. Роботодавці нерідко сумніваються в їхній здатності адаптуватися до нових технологій або працювати в сучасному темпі. Водночас такі працівники мають значний професійний досвід, знання та сформовану трудову етику.

Моя позиція як голови профільного комітету та секретаря Нацради з відновлення є чіткою: держава повинна не просто "просити" бізнес брати на роботу людей 60+, а створювати для цього залізобетонні економічні стимули,

– вважає нардеп Данило Гетманцев.

У такому випадку експерт пропонує наступні кроки:

Податкові стимули. Варто запровадити пільги для роботодавців, які наймають людей 60+: часткова компенсація ЄСВ або податкові знижки. Це має бути вигідно обом сторонам. Навчання протягом життя. Держава через центри зайнятості повинна фінансувати перекваліфікацію. За наявності бази й мотивації навіть у 60+ реально опанувати нові навички. Легальна зайнятість. Потрібно прибрати бар’єри, через які пенсіонери працюють "у тіні". Офіційна праця не має позбавляти їх виплат – навпаки, держава має гарантувати підтримку.

