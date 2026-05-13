Коли звільнення працівника через прогул законне?

Багато людей залежать від громадського транспорту й можуть запізнюватися на роботу, коли автобус не приїхав вчасно. Для комфорту працівників компанії іноді надають транспорт, якщо це прямо передбачено трудовим договором, колективною угодою або умовами роботи. Але неприбуття на роботу через неможливість доїхати вважається серйозним порушенням. Про одну з такий справ ідеться в постанові Верховного Суду.

Судді розглядали справу чоловіка, якого звільнили за прогул у квітні 2024 року. Він працював ветеринаром та домовився, що на роботу буде їздити службовою автівкою. Усе через те, що громадським транспортом дістатися з дому до місця він не може через відсутність рейсів. Така домовленість діяла до того дня, коли через конфлікт з керівництвом авто не приїхало по чоловіка.

Через це чоловік письмово повідомляв, що тепер не має можливості добиратися до роботи, адже від його дому шлях складає 30 кілометрів. Тож відсутність транспорту – це головна причина його неявки. Роботодавець натомість відмовився виконувати умови договору.

Коли через систематичний прогул чоловіка звільнили, він пішов до суду. У таких спосіб він вимагав поновити його на роботі й визнати звільнення незаконним. Ба більше, колишній працівник просив про стягнення середньої суми, яку він мав би заробити в час вимушеного прогулу.

Варто зазначити! Трудове законодавство називає "прогулом" відсутність працівника на роботі без поважних причин протягом усього робочого дня або понад три годин поспіль. Винятки можливі лише коли працівник пішов з робочого місця задля збереження життя й здоров'я. Також прогулом не можна вважати відсутність працівника через надзвичайну ситуацію, бойові дії чи смерть близьких.

У суді першої інстанції позов не підтримали, адже в справі не було доказів про те, що керівництво було зобов'язане підвозити чоловіка службовим транспортом. І крім того, було визначено, що роботодавець не зобов'язаний надавати авто працівнику.

Чоловіка підтримав апеляційний суд. Фахівці посилалися на те, що об'єктивною є причина відсутності рейсів громадського транспорту між місцем проживання чоловіка та його роботою. Це обставина не залежить від волі працівника.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд?

Найвища судова інстанція погодилася з доводами про те, що позивач знав про віддаленість місця проживання та роботи. Водночас домовленість про службовий транспорт не була письмово закріплена в трудовому договорі чи посадових документах. Ще під час прийняття на роботу чоловік розумів цю проблему. Тому обов’язок добиратися до місця роботи залишався саме на ньому.

Поважні причини для неприбуття на роботу – це ті, які повністю не залежать від працівника. Якщо він міг вирішити проблему, але натомість прогулював час роботи, то його законно можна звільнити. Так само й відсутність муніципального чи особистого транспорту та небажання керівника надати авто для перевезення працівника не можна вважати поважною причиною, яка б дозволяла три тижні не приходити на роботу.

Документи підтвердили, що чоловік протягом тривалого часу не з'являвся на підприємстві без поважної причини, чим порушив норми статті 40 Кодексу законів про працю України.

Це означає, що звільнення позивача не було дискримінацією, адже не було доказів того, що керівник погано ставився конкретно до цього чоловіка. Якби таке порушення вчинив інший працівник, то роботодавець вчинив би так само й звільнив би його – роботодавець однаково застосовує правила до всіх працівників.

Юристи радять працівникам письмово й офіційно фіксувати домовленості про підвезення, дистанційну роботу чи зміну графіка, адже усні домовленості в суді часто складно довести.

Як правильно оформлюється прогул?

Якщо працедавець хоче зафіксувати прогул, він має створити акт про відсутність працівника. Крім цього, він має зібрати докази та вимагати від людини письмове пояснення. Після цього керівництво видає наказ про дисциплінарне стягнення.

Важливо, що якщо роботодавець порушив процедуру оформлення, то суд може поновити працівника на роботі навіть після такого прогулу, бо тоді довести його буде складно.

Що відомо про норми робочого часу та правила звільнення в Україні?

Трудове законодавство визначає, що людина може працювати не більше 40 годин на тиждень. Робота на об'єктах критичної інфраструктури в період воєнного стану може збільшуватися до 60 годин. Понаднормова робота можлива, але тоді керівник має оплачувати її додатково.

Якщо працівник упевнений, що його звільнили незаконно, або з порушенням норм, то він може оскаржити рішення працедавця через суд або звернутися до територіального підрозділу служби з питань праці.

Працівники мають право залишати робоче місце під час повітряної тривоги для власної безпеки. Відсутність на час загрози не можна зараховувати за прогул. Крім того, керівник має нести відповідальність, якщо не відпускає працівника в безпечне місце.