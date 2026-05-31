Що пропонує законопроєкт №15135?

Часто спір народних обранців щодо нових законопроєктів виникає через питання їхньої конституційності, тобто чи дозволяються подібні зміни нормами Конституції. Зараз перед голосуванням проводиться лише бюджетна та антикорупційна експертизи, а також відповідність проєкту євроінтеграційним зобов'язанням. У законопроєкті №15135 наголосили на потребі додатково перевіряти, чи не суперечать пропозиції нормам головного законодавчого Документа.

Дивіться також Чи можна винести на референдум мирну угоду: пояснення ексзаступника голови ЦВК

Верховна Рада працює за Регламентом, який визначає, коли законопроєкт може подаватися до сесійної зали. Згідно з ним, глибший аналіз законопроєкту відбувається не одразу, а нерідко під час підготовки до другого читання. Бувають випадки, коли про проєкт уже знають всі, але виявляється, що він суперечить Конституції.

Але на певному рівні зміни щодо перевірки законопроєкту "на конституційність" відбувається фахівцями профільного комітету. Якщо таке трапляється, то його повертають ініціатору без розгляду в залі.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Головною проблемою залишається те, що відповідність пропонованих депутатами, Кабінетом міністрів чи президентом змін не обов'язково мають перевірятися на відповідність Конституції. Тому й знижується ефективність законодавчого процесу, а в законодавстві створюються колізії.

Відтак внесення змін до статті 93 Регламенту Верховної Ради України щодо обов’язкової оцінки відповідності законопроєкту Конституції України при попередньому розгляді законопроєкту може зробити так, що перевірка на відповідність Конституції буде обов'язковою ще на старті.

Норми обов'язково матиме розглядати комітет з питань конституційного права. На ознайомлення фахівцям даватимуть 5 днів, а для ухвалення висновку буде 21 доба з дня отримання документа. Тобто перевіряти конституційність документа будуть ще до першого читання й це стане базовим критерієм для того, щоб законопроєкт дозволили до голосування.

Зауважимо, що правниця Вікторія Драпайло вважає законопроєкт №15135 популістичним. Вона каже, що реальну відповідність законопроєктів до Конституції офіційно може надати Конституційний Суд України.

Якийсь новостворений комітет Апарату ВРУ не може обмежити конституційне право народного депутата на законодавчу ініціативу - навіть якщо це обмеження "во благо самої Конституції". Положення про експертизу законопроєктів у Регламенті ВРУ і так існують. Можу сміливо сказати: для депутатів дуже часто ці експертні висновки – не більше ніж юридична навігація,

– зазначила експертка.

Чи реагує дежава на законодавчі колізії з нормами Конституції України?

В Україні у 2025 році ухвалили закон про множинне громадянство, який дозволяє українцям у визначених випадках одночасно мати паспорт іншої держави. Він також спрощує отримання українського громадянства для представників діаспори та іноземців. Автори закону знають про колізію з нормами Конституції й пропонують свіжий погляд на статтю про "єдине громадянство", прописавши, що "підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом".

Під час воєнного стану суди застосовують особливі правила щодо обрання запобіжних заходів у кримінальних провадженнях. Але судді враховують, що рішення про арешт має ухвалюватися індивідуально з урахуванням конкретних обставин справи, як того вимагає Конституція. Оцінюється наявність підстав для тримання людини під вартою та перевіряється, чи можуть застосовуватися менш суворі запобіжні заходи.