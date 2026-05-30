Як написати заяву до поліції

Письмове повідомлення можна подати в довільній формі особисто або поштою, а от усне фіксують самі правоохоронці – на бланку протоколу встановленого зразка. У деталях розбирався 24 Канал.

Важливі деталі пояснили експерти Української Гельсінської спілки з прав людини. Вони радять максимально детально описувати всі відомі факти та обґрунтувати наявність ознак злочину, адже саме на підставі інформації із заяви правоохоронці вносять дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 24 годин.

Що варто вказувати у письмовій заяві?

Назва органу, до якого ви звертаєтеся.

Прізвище, ім'я, по батькові заявника або потерпілого та контактний номер телефону.

Зауважте! Подати звернення можна й анонімно – наприклад, якщо людина боїться переслідування або не хоче розкривати особисті дані поліції. Однак тоді важливо пояснити причини.

Стислий опис подій та обставин, які можуть свідчити про правопорушення, а також докази, що підтверджують вищевикладене, як-от фото, відео, документи тощо (якщо такі є).

Попередня правова кваліфікація (наприклад, якщо крадіжка гаманця – стаття 185 ККУ, пошкодження майна через бойові дії – стаття 438 ККУ про порушення законів і звичаїв війни).

Дата та підпис.

Ба більше, тепер українці можуть зробити це онлайн, заповнивши електронне звернення на сайті Нацполіції за посиланням.

Подавати звернення слід у двох однакових примірниках. Один із них залишається в правоохоронців, а на іншому заявнику мають поставити вхідний номер і дату прийняття документа. Після реєстрації поліція також зобов'язана видати талон-повідомлення.

Пам'ятайте! За статтею 383 ККУ, за свідомо неправдиве повідомлення про злочин особа несе кримінальну відповідальність.