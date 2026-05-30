Как написать заявление в полицию

Письменное сообщение можно подать в произвольной форме лично или по почте, а вот устное фиксируют сами правоохранители – на бланке протокола установленного образца. В деталях разбирался 24 Канал.

Важные детали объяснили эксперты Украинского Хельсинского союза по правам человека. Они советуют максимально подробно описывать все известные факты и обосновать наличие признаков преступления, ведь именно на основании информации из заявления правоохранители вносят данные в Единый реестр досудебных расследований в течение 24 часов.

Что следует указывать в письменном заявлении?

Название органа, к которому вы обращаетесь.

Фамилия, имя, отчество заявителя или потерпевшего и контактный номер телефона.

Обратите внимание! Подать обращение можно и анонимно – например, если человек боится преследования или не хочет раскрывать личные данные полиции. Однако тогда важно объяснить причины.

Краткое описание событий и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о правонарушении, а также доказательства, подтверждающие вышеизложенное, например фото, видео, документы и т.д. (если таковые имеются).

Предварительная правовая квалификация (например, если кража кошелька – статья 185 УКУ, повреждение имущества из-за боевых действий – статья 438 УКУ о нарушении законов и обычаев войны).

Дата и подпись.

Более того, теперь украинцы могут сделать это онлайн, заполнив электронное обращение на сайте Нацполиции по ссылке.

Подавать обращение следует в двух одинаковых экземплярах. Один из них остается у правоохранителей, а на другом заявителю должны поставить входящий номер и дату принятия документа. После регистрации полиция также обязана выдать талон-уведомление.

Помните! По статье 383 УКУ, за заведомо ложное сообщение о преступлении лицо несет уголовную ответственность.