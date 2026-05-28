Законопроєкт про декриміналізацію порно не підтримали

Проблема відповідальності за поширення контенту для дорослих в Україні є давно. Народні депутати пропонували провести декриміналізацію, щоб дозволити поширення серед дорослих, карати виключно за збочення та розбещення неповнолітніх. Але зміни депутати не підтримали. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12191 пропонував захищати громадян. Норми також дозволяли нормалізувати проблему, коли моделей, які платять податки, могли засудити за дорослий контент. Ярослав Железняк – ініціатор законопроєкту – підозрював, що він не набере достатню кількість голосів. Так, в Україні досі діятимуть норми, які не повністю підходять демократичній державі.

В сучасній демократичній Україні і далі будуть кидати у в'язницю на 7 років за те що дорослі люди будуть один одному свої оголені фото надсилати,

– підсумував нардеп.

