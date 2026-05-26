Чому розширюють повноваження поліції?

Законопроєкт отримав назву "Закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення заходів з виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості" і був зареєстрований під № 15260.

Його автори зазначають, що поліція наразі проводить розслідування багатьох випадків незаконного збагачення та корупції. Але правоохоронці не мають чітко визначених інструментів, як допомагали б їм працювати з підозрілими активами під час цивільного судочинства.

Основною метою проєкту Закону є забезпечення ефективного виявлення активів, законність походження яких викликає обґрунтовані сумніви, а також формування належної доказової бази для подальшого використання у кримінальних провадженнях,

– йдеться у пояснювальній записці.

До якої інформації нададуть доступ?

Розробники законопроєкту пропонують розширити доступ Нацполіції до державних реєстрів та інформаційних баз, а саме:

до даних про нерухомість;

фінансових активів;

корпоративних прав українців;

іншого майна осіб та компаній.

Правоохоронцям також хочуть надати можливості для розшуку майна, виявлення підозрілих активів та збирання доказів незаконного збагачення. Вони матимуть змогу ініціювати арешт майна, яке надалі можуть передати державі.

Крім цього, поліція зможе безплатно отримувати інформацію від державних органів, місцевої влади, компаній через реєстри й автоматизовані системи.

Для відповідей на такі запити пропонують встановити чіткі терміни:

надати дані потрібно буде протягом трьох днів;

у разі затримки – пояснити причини не пізніше ніж за десять днів.

Окремо документ передбачає можливість залучення експертів для оцінки вартості активів сумнівного походження. Також Національна поліція офіційно увійде до списку органів, які матимуть право виявляти такі активи та збирати докази щодо них.

За що можуть прилетіти штрафи?

Водночас законопроєкт пропонує посилити відповідальність за перешкоджання роботі правоохоронців.

Штрафи можуть загрожувати тим, хто:

не надає інформацію поліції;

подає неправдиві дані щодо активів;

порушує терміни відповіді на запити;

розголошує третім особам про збір інформації правоохоронцями.

Автори ініціативи переконані, що нові повноваження дозволять поліції швидше знаходити сумнівні активи та скоротять час на збір доказів.

Важливо! Закон по суті значно розширить доступ правоохоронців до персональних даних громадян, що може викликати неабияку критику.

Нагадаємо, наразі в Україні обговорюють нові зміни до системи мобілізації, які можуть суттєво розширити повноваження Національної поліції щодо громадян зі статусом "у розшуку".

Одна з ініціатив передбачає надання правоохоронцям ширшого доступу до даних реєстру "Оберіг", а також нових інструментів для роботи з людьми, які порушують правила військового обліку.

Йдеться, зокрема, про можливість відкривати адміністративні або навіть кримінальні провадження щодо таких осіб, а також доставляти їх до територіальних центрів комплектування.

Наразі поліція вже має доступ до тих самих електронних баз, якими користуються ТЦК. Це дозволяє правоохоронцям оперативно перевіряти статус військовозобов’язаних під час перевірки документів.