Це зростання підтвердило ефективність легалізації, але водночас зробило очевидним інше: чинне законодавство у сфері азартних ігор містить регуляторні прогалини та внутрішні суперечності. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Чому жорсткі ліміти в азартних іграх не зменшують ризики, а роблять ще гірше

Чому ринок уперся в межу старих правил

Частина норм сформульована таким чином, що допускає різне трактування, а окремі вимоги створюють непропорційне навантаження на легальний сектор. У той же час нелегальний сегмент уникає і податків, і контролю.

За різними оцінками, від 39% до 53% ринку досі перебуває у тіні. Це означає не лише мільярдні втрати бюджету, а й викривлену конкуренцію, коли виконання правил стає економічно менш вигідним, ніж їх ігнорування. Новий пакет законодавчих змін – це спроба усунути цей дисбаланс.

Контроль, який працюватиме щодня

Нові правила переводять контроль у цифрову площину. Розвиток Державної системи онлайн-моніторингу та створення єдиного реєстру у сфері азартних ігор дозволять відстежувати роботу галузі в режимі реального часу. Це означає менше ручного втручання і більше автоматичного нагляду, заснованого на даних.

Одночасно змінюється фінансова логіка роботи ринку. Відмова від готівкових ставок і використання ігрових замінників гривні зроблять рух коштів прозорим. Для держави це інструмент постійного контролю, для бізнесу – зрозумілі правила, а для суспільства – зниження ризиків тіньових операцій.

Захист гравця стає вимогою

Легалізація створила рамку для роботи бізнесу, але наступний етап – захист людини всередині цієї системи.

Законодавчі зміни вперше введуть обов'язок організаторів аналізувати ігрову поведінку та реагувати на ознаки ризикової залежності. Водночас гравці отримають додаткові інструменти самоконтролю: зможуть обмежувати кількість ігрових сесій чи ставок, закривати для себе доступ до окремих видів азартних ігор й активувати добровільне самообмеження на визначений строк.

Коли покарання відповідає порушенню

Ще одна причина дисбалансу на ринку – непропорційність санкцій. Сьогодні навіть технічні чи адміністративні помилки можуть створювати ризик втрати ліцензії, що робить регуляторне середовище непередбачуваним для легального бізнесу.

Ми пропонуємо градацію порушень і співмірні санкції. Формальні недоліки мають виправлятися через штраф і усунення порушення, тоді як серйозні зловживання – і надалі призводити до жорстких рішень регулятора.

Йдеться про розумність правил: масове анулювання ліцензій за несуттєві відхилення штовхатиме легальний ринок у тінь. Наслідок очевидний – відсутність контролю та захисту гравців, і мінус мільярди гривень податкових і ліцензійних надходжень.

Податкова модель без суперечностей

Не менш важливою частиною змін є оновлення Податкового кодексу. Після легалізації галузь опинилася в ситуації різного трактування норм.

Зараз податок утримується із повної суми виграшу, без врахування ставки. Це означає, що людина фактично сплачує його навіть із власних грошей, які щойно внесла в гру.

У таких умовах виникає очевидне питання: навіщо йти в легальне казино, якщо в нелегальному податків немає взагалі? У результаті виникає парадокс: легальний ринок, який має бути безпечнішим і прозорим, виявляється економічно менш привабливим. За таких умов важко очікувати, що люди обиратимуть легальні майданчики – особливо коли поруч існує тіньовий сегмент без податків і обмежень.

Одночасно чинна модель передбачає паралельне застосування податку на дохід від гральної діяльності та податку на прибуток підприємств. У результаті одна й та сама економічна база фактично оподатковується двічі.

Наслідком цієї правової невизначеності стали численні судові спори. Сьогодні в судах перебуває близько 85 справ щодо податкових нарахувань на десятки мільярдів гривень. У багатьох із них суди стають на бік організаторів азартних ігор. Це зайвий раз демонструє, що чинні правила оподаткування містять суттєві прогалини і потребують чіткого законодавчого врегулювання.

Саме тому пропонуємо зміни до Податкового кодексу. Для організаторів азартних ігор – встановити єдину ставку податку на дохід від діяльності 18%. Одночасно впровадити механізм, що усуне ефект подвійного оподаткування і сформує зрозумілі правила для ринку.

Окремо плануємо врегулювати питання оподаткування виграшів – нараховувати податок лише на реальний дохід гравця: тобто на позитивну різницю між отриманими коштами та сумою ставок. Такий підхід є більш обґрунтованим і справедливим.

Коли легальність стає вигідною

Коли правила зрозумілі, податки – передбачувані, а контроль працює через цифрові інструменти, бізнесу стає вигідніше працювати законно, ніж шукати обхідні шляхи.

У таких умовах український ринок стає зрозумілим і доступним для міжнародних операторів, які працюють лише в юрисдикціях із прозорими правилами. Це створює передумови для притоку інвестицій і формування здорової конкуренції.

А конкуренція, своєю чергою, поступово змінює саму модель ринку – робить її більш технологічною і наближеною до тих стандартів легальності та контролю, за якими працює гральна індустрія в країнах Європи.

Це логічне продовження реформи, яка почалася з легалізації азартних ігор в Україні, а тепер переходить до створення зрілого й керованого ринку, де регулювання працює системно, а не ситуативно.

Що далі?

Пакет законопроєктів уже винесли на громадське обговорення. Якщо маєте пропозиції чи зауваження – їх можна подати впродовж наступного місяця. Тексти доступні на сайті Мінцифри – за першим і другим посиланням.