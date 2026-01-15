Запуск Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор (ДСОМ) змінює цю логіку принципово. Це перехід від контролю "після" до управління "в процесі", де прозорі та верифіковані дані стають основою не лише для ефективного регулювання, а й для захисту гравця та зменшення ризиків, які роками супроводжували чорний ринок азартних ігор. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Цікаво Штрафи блогерів на мільйони і реєстр ігроманів: інтерв'ю з главою PlayCity про нові правила для грального бізнесу

Що таке ДСОМ і чому без неї реформа неможлива?

Державна система онлайн-моніторингу – це ключовий інструмент, що дає змогу державі бачити, як працює легальний гральний ринок, у режимі реального часу: рух коштів, обсяги ставок і виплат, динаміку галузі.

Фактично мовиться про безперервну передачу до державної системи даних про основні операції на ринку в момент їх здійснення.

Саме це і є принциповою відмінністю: держава отримує не ретроспективну картину, а актуальний зріз того, що відбувається в легальному сегменті тут і зараз. Без такого інструменту будь-які регуляторні рішення залишаються обмеженими.

Як змінюється сама модель державного контролю?

Онлайн-моніторинг автоматизує збір і систематизацію інформації та мінімізує вплив людського фактору з боку як бізнесу, так і регулятора. Контроль перестає бути вибірковим або ситуативним – він стає однаковим і постійним для всіх ліцензованих учасників ринку.

Важливо, що система не обробляє персональні дані гравців. ДСОМ працює зі знеособленою інформацією і дає змогу державі контролювати фінансові процеси легального ринку без втручання в приватну сферу.

П'ять років очікування й управлінський злам

Про необхідність Державної системи онлайн-моніторингу в Україні говорять із 2020 року – з моменту легалізації ринку азартних ігор. Усі ці роки систему визнавали важливим складником регулювання, однак її запуск постійно відкладали. Фактично держава п'ять років жила без ключового інструменту контролю легального ринку.

Міністерство цифрової трансформації і державне агентство PlayCity стали першими інституціями, які взяли на себе відповідальність довести цей проєкт до практичної реалізації. Буквально за 6 місяців ухвалили необхідну нормативну базу, провели тендер та розпочали розробку першого етапу системи.

Саме тому запуск ДСОМ можна вважати переломним моментом для ринку: ключовий елемент реформи нарешті перестав бути планом і перейшов у фазу впровадження.

Міжнародний досвід

Україна рухається у фарватері міжнародного досвіду. У країнах із розвинутим цифровим регулюванням грального ринку централізовані системи онлайн-моніторингу давно є базовим інструментом державного контролю.

Наприклад, у Німеччині гральний бізнес може працювати лише за умови підключення до обов'язкових державних ІТ-систем, які контролюють дотримання правил без доступу до персональних даних гравців. Аналогічні підходи застосовують у Грузії і Румунії.

Цей досвід підтверджує просту тезу: ефективне регулювання починається з даних. Саме таку модель сьогодні закладає Україна.

Баланс регулювання і боротьби з тінню

Водночас важливо розуміти, що Державна система онлайн-моніторингу охоплює виключно ліцензований сегмент ринку. Система встановлює єдині та прозорі правила контролю для всіх, хто працює в правовому полі, сплачує податки й бере на себе зобов'язання щодо відповідальної гри.

Паралельно із цим в Україні продовжує існувати чорний гральний ринок – простір без правил, обмежень і будь-якого контролю з боку держави. Саме в цьому сегменті відсутні гарантії виплат, механізми захисту гравця, інструменти запобігання залежності та реальний облік фінансових потоків.

При цьому значна частина таких піратських ресурсів має російське походження, а українські користувачі, часто не усвідомлюючи цього, передають їм свої персональні й фінансові дані, наражаючись не лише на матеріальні втрати, а й на серйозні ризики безпеки.

Саме тому посилення цифрового контролю легального ринку не може відбуватися ізольовано. Воно має йти паралельно із системною та жорсткою боротьбою з нелегальними організаторами азартних ігор. Про те, як знищити чорний гральний ринок і чому ключову роль у цьому відіграє Національний банк України, я писала раніше. Лише цей баланс дає змогу досягти головної мети реформи – прозорого, передбачуваного й відповідального грального ринку.