Цьогоріч епоха КРАІЛ – регулятора азартних ігор – закінчилася. Її замінили на агентство PlayCity – зміна структури мала б усунути ключові недоліки попереднього регулятора: відсутність ефективного онлайн-моніторингу та проблеми з колегіальним прийняттям рішень.

Нове агентство уже працює над системою онлайн-моніторингу "ігорки", та над тим, як приборкати великий нелегальний сегмент і рекламу гемблінгу в мережі. Саме ці виклики й стали головним тестом для PlayCity в перші місяці роботи.

24 Канал поспілкувався з головою PlayCity Геннадієм Новіковим про рекламу "ігорки" в Instagram і Telegram, про те, як її блокують, як працює "реєєстр лудоманів" і про російський слід у нелегальному сегменті.

Чим відрізнятиметься PlayCity від КРАІЛ?

Новіков називає дві основні претензії до КРАІЛ, через що його і замінили на PlayCity.

Перша – були претензії через відсутність системи онлайн-моніторингу (яка, до речі, впроваджується нині).

Друга – були питання щодо колегіальності, тому що КРАІЛ був, на відміну від PlayCity, колегіальним органом, де постійно пропадав кворум з тих чи інших причин.



Геннадій Новіков / Фото надано PlayCity

Геннадій Новіков голова Державного агентства України "ПлейСіті" PlayCity – класичний центральний орган влади, де голова приймає рішення і несе відповідальність за всі процеси і не може сказати, що ті члени комісії були проти впровадження системи моніторингу, а він був за, і навпаки.

Також було багато питань до КРАІЛ щодо адаптації законодавства до практик ринку і зменшення негативного впливу азартних ігор зокрема, каже співрозмовник. Новіков додає, що це – нормальний законодавчий процес, коли певна галузь легалізується: на етапі прийняття першого закону ухвалюється фреймворк, а після 2 – 3 років є зміни, які необхідні, але з інших причин не були враховані на старті.

Це теж знайшло відображення в законі. Наприклад, я вважаю, що найбільший приклад, який вже ринок і суспільство могли побачити, – це обмеження по рекламі азартних ігор, у тому числі у блогерів, де ми відповідно застосовували санкції,

– зазначає Новіков.

Як і коли запрацює система онлайн-моніторингу грального бізнесу?

Щодо системи онлайн-моніторингу грального бізнесу, якої не було в КРАІЛ – то вона нарешті запрацює незабаром. Уже визначено переможця тендеру – це компанія ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології" або ж Kitsoft, відома як розробник, зокрема Дії та Києва Цифрового.

Геннадій Новіков голова Державного агентства України "ПлейСіті" В цьому році маємо реалізувати понад половину всього функціоналу держсистеми онлайн-моніторингу. Це великий об'єм, тому на тендер подались досвідчені виконавці з операційною готовністю реалізувати швидко та якісно такі обсяги робіт. Ми усвідомлюємо важливість для держави функціоналу першої черги ДСОМ, які плануємо запустити вже цього року, тому вимоги досить високі до виконавців. Але вони необхідні.

Те, що у Kitsoft є досвід роботи з державними замовленнями, голова PlayCity називає перевагою: компанія розуміє специфіку тендерних процедур, вимоги до документації та рівень відповідальності. "Якщо підрядник не впорається із завданням, передбачені серйозні штрафні санкції. Тому нам важливо було обрати виконавця, який усвідомлює наслідки невиконання умов", – пояснює Новіков.

Система онлайн-моніторингу – це головний інструмент держави для контролю легального ринку азартних ігор, зазначає Геннадій Новіков. Вона обов'язкова для всіх ліцензованих операторів і фіксує весь рух коштів: від моменту їхнього внесення в казино чи букмекерський зал до перетворення на ігрові замінники гривні, подальших операцій на особистому рахунку гравця та фінального етапу – повернення чи виплати виграшу.



Організатори азартних ігор зобов'язані передавати ці дані в систему, яка надає доступ насамперед PlayCity, а також іншим державним органам, визначеним законодавством.

Що таке система трекінгу нелегальних сайтів?

Одне із завдань PlayCity – оперативно передавати інформацію про нелегальні сайти азартних ігор. Саме тому в серпні запустили систему трекінгу нелегальних сайтів. Це дозволило швидко виявляти нелегальні сайти азартних ігор та їхні "дзеркалки", передавати інформацію стосовно заборонених сайтів Нацкомісії з врегулювання у сфері електронних комунікацій. Остаточне рішення про блокування ухвалює НКЕК, виконують це рішення вже інтернет-провайдери, які зобов’язані обмежити доступ користувачів до нелегальних сайтів.

Система трекінгу дозволяє у відкритому доступі побачити, як агентство працює з порушниками: наскільки швидко реагує на появу нових майданчиків, як оперативно обробляє скарги. У ній також можна перевірити, чи сайт, який пропонує азартні ігри, має ліцензію.

Зверніть увагу! За перший місяць роботи PlayCity отримав понад 430 звернень від громадян щодо нелегальних ресурсів.

Геннадій Новіков голова Державного агентства України "ПлейСіті" Коли людина подає такий сайт, алгоритм автоматично знаходить його дзеркала. Це критично для ефективної боротьби. Якщо заблокувати лише основний домен, наступного дня запускається дзеркало, і для користувача нічого не змінюється.

Водночас у PlayCity наголошують, що блокування сайтів – лише один із інструментів боротьби з нелегальним ринком. Потрібен комплексний підхід і співпраця багатьох державних органів.

Уже налагоджено ефективну взаємодію з Бюро економічної безпеки – оперативний обмін інформацією дозволяє швидко реагувати на виявлені порушення.

– оперативний обмін інформацією дозволяє швидко реагувати на виявлені порушення. Важливим учасником у цій роботі є також НБУ, адже нелегальні організатори використовують тіньові схеми платежів. Це має вплив на фінансову стабільність України, оскільки держбюджет не отримує податкових та ліцензійних надходжень.

Система трекінгу не лише допомагає швидше обмежувати доступ до нелегальних платформ, а й стає елементом комплексної державної політики з детінізації ринку, додає співрозмовник.

Що відбувається з рекламою "ігорки" у блогерів та в медіа?

Регулятор визнає, що повної картини з рекламою азартних ігор у блогерів і публічних осіб сьогодні немає.

У країні немає жодного реєстру блогерів чи телеграм-каналів. Тому ми реагуємо на сам факт порушення – чи знаходимо його самі, чи отримуємо звернення від громадян або громадських організацій,

– пояснює Новіков.

У випадку соцмереж, PlayCity фіксує рекламу та звертається безпосередньо до платформ. У Meta (Instagram) комунікація працює: сторінки порушників блокують або обмежують у межах політик компанії, іноді після кількох звернень.

Щодо медіа, додає він, ситуація дещо інша – є законодавчо визначений реєстр і свій регулятор, Нацрада.

Ми втручаємось лише у випадку реклами азартних ігор. Якщо бачимо порушення або отримуємо скаргу — розглядаємо його так само, як і в історіях із блогерами,

– каже голова PlayCity.

Таким чином уже заблоковано 31 сторінку. Паралельно, коли встановлено особу блогера та замовника, відкривають адмінсправу: за незаконну рекламу передбачено штраф – 4,8 мільйона гривень, – каже Новіков.

З Telegram, за словами очільника агентства, складніше – вибудуваної комунікації, як із Meta, немає. Втім, це не знімає обов’язку реагувати, хоча реклами там об’єктивно менше.

Цікаво! Першими гучними випадками стали штрафи блогерів на 4,8 мільйона гривень. Так, покарання отримав інстаграм-блогер Єлізар Башинський, відомий під ніком papaelik. У своїх сторіз він систематично розміщував заклики до гри та залишав активні посилання на онлайн-казино.



Аналогічний штраф PlayCity наклало й на блогерку під ніком Сімбочка, яка не лише розповідала про гру, а й демонструвала сам процес, заохочуючи своїх підписників реєструватися на сайті казино. Ще дві інстаграм-блогерки, Русалочка XL та Даріана Корецька (officialdori_), також потрапили під санкції агентства за аналогічні порушення.

Раніше в медіа обговорювали ситуацію стосовно dev.ua, видання отримало штраф за рекламу азартних ігор. Новіков пояснив, що на момент розміщення реклами dev.ua не було зареєстрованим суб’єктом у сфері медіа, отже не мало права поширювати таку рекламу. "Ми встановили факт порушення і були зобов’язані застосувати штрафну санкцію у розмірі 4,8 мільйона гривень. Альтернативних заходів законодавство не передбачає", – зазначає голова PlayCity.

Як працює так званий "реєстр лудоманів"?

"Реєстр лудоманів", або вірніше – реєстр осіб, які обмежили доступ до азартних ігор, стосується людей, які або самі свідомо обмежили доступ до азартних ігор, або обмежені за ініціативою родичів або рішенням суду, пояснює співрозмовник.

Нинішній реєстр отримали в спадок від КРАІЛ, і він працює, але з недоліками: подати заяву складно для громадян, а для операторів незручно перевіряти в поточному реєстрі. Тому агентство готує оновлення – новий реєстр, який буде безпечнішим, сучаснішим і зручнішим як для громадян, так і для бізнесу. Завдання ліцензіатів лишається тим самим: під час ідентифікації перевірити гравця і відмовити у доступі тим, хто є в переліку.

Водночас регулятор визнає: цей інструмент не працює проти нелегальних операторів, адже вони просто ігнорують закон.

Було б дивно надавати їм доступ до категорії ризикових осіб, які можуть програти останні гроші. Ні ми, ні Мінцифри, ні законодавець такого не дозволять,

– підкреслює голова PlayCity.

Боротьба з "чорним ринком" ведеться іншими методами: блокування сайтів, кримінальні провадження та робота правоохоронців.

За оцінками Асоціації легальних організаторів, нині 40 – 50% онлайн-ринку азартних ігор в Україні нелегальні. Це проблема, але водночас свідчення прогресу: у 2020 році весь ринок був повністю нелегальним, і лише після легалізації індустрії з’явився простір для відповідальної гри.

Геннадій Новіков голова Державного агентства України "ПлейСіті" Сьогодні половина ринку працює легально — це вже позитивна динаміка. Але ми маємо зосередити зусилля, щоб зробити роботу в Україні можливою лише у легальній площині: або легально, або ніяк.

Він додає: у ЄС та США також немає 100% легального сегмента, але ця частина ринку там вища. Завдання України – використати найкращі міжнародні практики та забезпечити, щоб нелегальним операторам працювати в країні стало надто дорого й незручно, а законодавство стимулювало перехід у легальну площину.

Доказів системної прив’язки українського "нелегалу" до Росії у PlayCity немає. Часто мовиться про міжнародні групи, де можуть бути росіяни, але це не означає прямої прив'язки до Росії, вважає Новіков.