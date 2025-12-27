Масштаб тіні та чому точкові дії не працюють

За наявними оцінками, тіньовий сегмент азартних ігор в Україні становить майже половину всього ринку. У грошовому вимірі це десятки мільярдів гривень щороку, які обертаються поза державним контролем – без сплати податків, чітких правил і будь-яких гарантій для гравців. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Точкові дії створюють ілюзію контролю, але не змінюють саму модель. Нелегальний сегмент адаптується швидко: змінює домени, платформи, канали залучення і продовжує працювати майже безперервно.

Щоб реально впливати на масштаб тіні, держава має діяти не реактивно, а системно – одночасно зменшуючи доступність нелегальної пропозиції та підвищуючи вартість порушення правил.

Як держава обмежує доступ до нелегальної пропозиції?

Перший рівень боротьби з нелегальним гемблінгом – зробити його менш помітним і менш доступним для гравця.

Саме для цього PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів. Вона дозволяє виявляти не окремі URL-адреси, а пов'язані між собою мережі, які працюють як єдине ціле. Після перевірки ці дані передаються до НКЕК, яка ухвалює рішення про блокування, а далі – до інтернет-провайдерів для виконання.

Цей процес складний і ресурсомісткий. В Україні тисячі провайдерів, і блокування спрацьовує лише тоді, коли кожен із них реально закриває доступ до сайту. Якщо хтось цього не робить – сайт продовжує працювати для абонентів цього провайдера.

Реклама як головний канал залучення у тінь

Другий важливий елемент – боротьба з незаконною рекламою, адже вона формує вхідний потік нових гравців у тіньовий сегмент. Без неї нелегальні оператори втрачають здатність масштабуватися і залучати нову аудиторію.

Штрафи, видалення контенту, регулярна співпраця із платформами – це спосіб зробити порушення економічно невигідним і підвищити ризики для тих, хто просуває нелегальні продукти.

Тінь тримається не на сайтах, а на грошах

Але справжня опора чорного ринку – це фінансові потоки. Поки нелегальні оператори мають стабільні платіжні канали, вони можуть відновлювати інфраструктуру знову і знову.

Варто розуміти, що йдеться про прості фінансові схеми, механіка яких лежить на поверхні.

Перше – дроп-акаунти. Це чужі або підставні банківські рахунки і картки, оформлені на фізичних осіб, які формально не мають жодного стосунку до казино. Саме через них приймають гроші від гравців. Для банку це виглядає як переказ "людина – людині" або оплата дрібної послуги.

Друге – міскодинг або підміна кодів операцій. Азартні ігри мають чіткі платіжні коди, за якими банки можуть їх ідентифікувати та контролювати. Нелегальні казино ці коди підміняють. У результаті платіж за гру виглядає як оплата реклами, онлайн-сервісу, консультації чи будь-чого іншого.

Третє – платіжні прокладки. Між гравцем і казино з'являється ланцюжок посередників: технічні компанії, сервіси, псевдомагазини або онлайн-платформи. Гроші проходять через кілька рахунків і "розчиняються" у платіжному потоці.

У підсумку для гравця це виглядає як звичайна оплата карткою, а для банку – як легальна фінансова операція без очевидних ознак порушення.

Саме тому без активної участі Національного банку повноцінна детінізація неможлива. НБУ має інструменти для виявлення й припинення фінансових схем, через які працює чорний ринок. Але важливо розуміти: мовиться не просто про регуляторні порушення.

Діяльність нелегальних казино – це кримінальна відповідальність. Це незаконне підприємництво, відмивання коштів і системне ухилення від податків. Тому питання набагато серйозніше, ніж перекриття окремої платіжної схеми, – це питання фінансової безпеки держави й предмет роботи правоохоронних органів.

Детінізація не може спиратися на разові заборони або окремі рішення. Її результат з'явиться тоді, коли порушення стане складнішим і дорожчим, ніж робота в легальному полі. За таких умов чорний ринок не зникне миттєво, але поступово втратить практичний сенс.