Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник рассказал 24 Каналу, что начинать нужно с пропаганды. Необходимо объяснять людям, что "или они защищают свой дом, или завтра сюда придет россиянин, и все будет как в Буче".
Как решить проблему с мобилизацией?
По словам военного, также чрезвычайно важно провести ревизию решений на поле боя. Ведь жизнь солдат должна быть наивысшей ценностью в армии.
Сейчас примерно 80% поражений на фронте идут через беспилотники. Но именно пехотинец создает тот рубеж, который помогает дроновым подразделениям нормально работать. А вся система боя должна быть направлена на то, чтобы сохранить жизнь солдата.
Также нужно снизить мобилизационный возраст до 20 лет. Это – мое мнение. В целом вопрос мобилизации является комплексным. Оно начинается с пропаганды и заканчивается сохранением жизни на поле боя,
– сказал военный.
Обратите внимание! В Верховной Раде рассказали, что вопрос четких сроков службы для военных обсуждают уже два года. Но конкретного решения пока нет.
Мобилизация в Украине
- Президент Владимир Зеленский недавно высказался относительно возможной мобилизации народных депутатов. Все это происходит на фоне с желанием некоторых нардепов сложить мандат. Он отметил, что парламентарии должны или работать в парламенте, или оборонять страну с оружием. Президент готов проговорить с представителями Верховной Рады относительно изменений, чтобы депутаты пошли на фронт.
- Зеленский отметил, что существует и третий вариант – изменение законодательства и проведение новых выборов. Но пока это невозможно из-за безопасности и юридических ограничений.
- Также недавно Зеленский подписал закон, который предоставляет 12-месячную отсрочку от мобилизации для военных 18 – 25 лет, подписавших контракт. После увольнения они остаются резервистами ВСУ.