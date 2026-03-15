Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник рассказал 24 Каналу, что начинать нужно с пропаганды. Необходимо объяснять людям, что "или они защищают свой дом, или завтра сюда придет россиянин, и все будет как в Буче".

Смотрите также Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки

Как решить проблему с мобилизацией?

По словам военного, также чрезвычайно важно провести ревизию решений на поле боя. Ведь жизнь солдат должна быть наивысшей ценностью в армии.

Сейчас примерно 80% поражений на фронте идут через беспилотники. Но именно пехотинец создает тот рубеж, который помогает дроновым подразделениям нормально работать. А вся система боя должна быть направлена на то, чтобы сохранить жизнь солдата.

Также нужно снизить мобилизационный возраст до 20 лет. Это – мое мнение. В целом вопрос мобилизации является комплексным. Оно начинается с пропаганды и заканчивается сохранением жизни на поле боя,

– сказал военный.

Обратите внимание! В Верховной Раде рассказали, что вопрос четких сроков службы для военных обсуждают уже два года. Но конкретного решения пока нет.

