Про це заявив командувач Сил безпілотних систем, коментуючи конфлікт на Закарпатті.

Яка позиція у "Мадяра" щодо мобілізації?

Ухилянти – зло та гниль, що руйнує країну зсередини та розколює. Таке ж, як і людолови. Умисне ухилення від призову – кримінальний злочин, рішуче засуджую. Передбачає притягнення до відповідальності, у правовий спосіб. Силові методи ТЦК з залучення військовозобовʼязаних (бусифікація) та повернення бігаючих – неприпустимі,

– констатував Бровді.

"Мадяр" наголосив, що ніколи не підтримував і не буде виправдовувати насильство. Він підкреслив, що перетин межі закону і перевищення повноважень – це злочин, за який має бути відповідальність.

Командувач СБС додав, що підтримує зміну підходів до мобілізації одночасно з посиленням відповідальності за скоєне. Відповідні ініціативи вже напрацьовуються у відповідних відомствах.

Дзеркально, застосування фізичного насильства по відношенню до будь-яких військовослужбовців не виправдовує рукоприкладство. ЗА посилення відповідальності за побиття та насильство (у тому числі за підбурення та провокування),

– вказав він.

Роберт Бровді як альтернативу зустрічі з ТЦК пропонує військовозобов'язаним долучитися добровольцями до СБС.

"Мадяр" зазначив, що добровольці, які свідомо обрали захист країни – незалежно від того, чи стали до лав у перший день вторгнення, чи зовсім нещодавно – були і залишаються якісною основою українського війська. Саме тому, на його думку, пріоритетом для СБС мають стати ті, хто приходить добровільно, без примусу. Він також повідомив, що пропонує спрощений шлях вступу до СБС в обхід ТЦК, гарантуючи службу за обраною спеціальністю.

Командувач нагадав, що сьогодні кожен третій ворожий об'єкт знищується саме силами СБС. При цьому річні втрати особового складу підрозділу не перевищують одного відсотка.

До слова, раніше Роберт Бровді різко відреагував на побиття військовослужбовців ТЦК ромами на Закарпатті. У відповідь на його критику деякі блогери та ЗМІ почали поширювати тези, що командувач нібито "проти народу".