За словами заступника командира групи спецпризначення спецзагону "Тайфун" з позивним "Скорпіон", у місті тривають важкі бої, а ворог постійно підтягує резерви. Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Як ЗСУ відбивали ворожий штурм?
"Скорпіон" розповів про ситуацію в Покровську та зазначив, що росіяни продовжують накопичувати силу, а потім перекидати невеликі піхотні групи до лінії фронту.
Сили оборони України успішно знищують такі групи ще до їхнього підходу. За словами військового, окупанти нещодавно провели штурм з використанням мототехніки та легкоброньованих МТЛБ.
Своєї мети вони (росіяни – 24 Канал) не досягли. МТЛБ підірвали ще на підходах до наших позицій. Невеликі групи мотодесантників намагалися прорватися через посадки до позицій, але також були знищені,
– зазначив "Скорпіон".
Він додав, що двом мотоциклістам зрештою вдалося прорвати оборону. Вони заїхали до українських позицій, де ЗСУ їх успішно ліквідували.
Що відомо про ситуацію на Донеччині?
На Покровському напрямку Росія збільшила кількість піхоти в штурмах, використовуючи легку техніку та інфільтраційну тактику. Російські "м’ясні" штурмові групи використовуються для виснаження українських сил.
Російські війська розпочали наступ на український "пояс фортець" на Донеччині, зосереджуючи основний тиск на Лиманському напрямку.
Українські сили оборони відбили масований штурм росіян на Лиманщині, знищивши понад 20 одиниць техніки. 66 окрема механізована бригада ліквідувала 43 окупантів і знищила ворожу бронетехніку.