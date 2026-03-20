У Держприкордонслужбі показали відео, як нищать непроханих гостей на українських землях.
Як ліквідовують ворога у районі Гуляйполя?
На Гуляйпільському напрямку по окупантах працюють, зокрема, прикордонники "Фенікса". Ситуація там без змін, а пілоти дронів підрозділу продовжують виконувати свої бойові завдання.
Вони палять від ворожої піхоти до броні й техніки. Також пілоти б'ють по логістиці, а ще ювелірно та точково уражають цілі навіть у забудові.
Ліквідація ворога у районі Гуляйполя: дивіться відео
Варіативність цілей вражає: на Запоріжжя противник закидає не лише своє гарматне м'ясо, але й різні варіації важкої броньованої техніки, танки, автомобільний транспорт військового призначення, квадроцикли та мотоцикли,
– розповіли у "Феніксі".
Українським силам завдяки вдалим відпрацюванням логістичних шляхів, вдається значно послабити ворога.
Яка ситуація на Запоріжжі?
На Запорізькому напрямку, зокрема біля Гуляйполя, продовжуються одні з найінтенсивніших боїв на фронті. Росія визначила цю ділянку фронту разом із Донеччиною пріоритетом для себе.
У коментарі 24 Каналу військові експерти та військові Сил оборони зазначили, що окупанти хочуть усіляко прорвати там оборону. Окрім Гуляйполя, сили окупантів концентруються й біля Оріхова.
