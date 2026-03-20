У Головному управлінні розвідки показали, як це відбувається.
Як зачищають Запорізький напрямок?
Над зачисткою Запорізького напрямку працює підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО. Бійці провели успішну операцію в одному з населених пунктів.
Окремі групи російської піхоти закріпилися просто у приватних будинках українців, які були змушені покинути домівки через бойові дії.
Вправними методичними діями розвідники вибили окупантів з їхніх "укриттів".
Завдяки цьому вдалося поповнити обмінний фонд для повернення українських захисників додому.
Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити,
– зазначили у ГУР.
Зачистка від "Химер": дивіться відео
Що відбувається на Запоріжжі?
Як зазначили 24 Каналу військові експерти та військові Сил оборони, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Запоріжжі. Вони концентрують свої сили в районі Гуляйполя та Оріхова. Але українські сили утримують позиції та завдають ворогу втрат.
Наразі на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, тривають одні з найінтенсивніших боїв на фронті. Саме ця ділянка разом із Донеччиною є пріоритетною для ворога.
Днями українські військові успішно провели наступальну операцію під Степногірськом. Було знищено та взято в полон усіх окупантів на ключових позиціях.