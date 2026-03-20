У Головному управлінні розвідки показали, як це відбувається.

Дивіться також Росія "націлилась" на одне з міст на Донеччині, але ЗСУ контратакують: огляд фронту від ISW

Як зачищають Запорізький напрямок?

Над зачисткою Запорізького напрямку працює підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО. Бійці провели успішну операцію в одному з населених пунктів.

Окремі групи російської піхоти закріпилися просто у приватних будинках українців, які були змушені покинути домівки через бойові дії.

Вправними методичними діями розвідники вибили окупантів з їхніх "укриттів".

Завдяки цьому вдалося поповнити обмінний фонд для повернення українських захисників додому.

Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити,

– зазначили у ГУР.

Обережно, нецензурна лексика! Зачистка від "Химер": дивіться відео

Що відбувається на Запоріжжі?