У Головному управлінні розвідки показали, як це відбувається.

Як зачищають Запорізький напрямок?

Над зачисткою Запорізького напрямку працює підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО. Бійці провели успішну операцію в одному з населених пунктів.

Окремі групи російської піхоти закріпилися просто у приватних будинках українців, які були змушені покинути домівки через бойові дії.

Вправними методичними діями розвідники вибили окупантів з їхніх "укриттів".

Завдяки цьому вдалося поповнити обмінний фонд для повернення українських захисників додому.

Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити,
– зазначили у ГУР.

Обережно, нецензурна лексика! Зачистка від "Химер": дивіться відео

Що відбувається на Запоріжжі?

  • Як зазначили 24 Каналу військові експерти та військові Сил оборони, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Запоріжжі. Вони концентрують свої сили в районі Гуляйполя та Оріхова. Але українські сили утримують позиції та завдають ворогу втрат.

  • Наразі на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, тривають одні з найінтенсивніших боїв на фронті. Саме ця ділянка разом із Донеччиною є пріоритетною для ворога.

  • Днями українські військові успішно провели наступальну операцію під Степногірськом. Було знищено та взято в полон усіх окупантів на ключових позиціях.