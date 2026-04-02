Про це повідомив старший офіцер комунікації 59-ї ОШБр безпілотних систем "Степові хижаки" імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.
Дивіться також Палає "жирна" ціль: що відомо про атакований НПЗ в Уфі і яка відстань від України на карті
Як втрата Мі-8 та Ка-52 вплинула на росіян?
Тарас Мишак розповів, що після збиття багатоцільового Мі-8 та ще дорожчого та важливішого ударного Ка-52 росіяни перестали застосовувати свою авіацію там, де вони літали до цього, і вивчають можливі рішення.
Наразі росіяни припинили польоти. Вони аналізують, де вони допустили помилки. Не думаю, що вони повністю відмовляться від використання авіації, але будуть шукати рішення – встановлювати РЕБи. Але поки вони знизили активність,
– пояснив він.
Довідково. Ка-52 – це російський ударно-розвідувальний вертоліт, який поєднує у собі функції ведення бою та управління іншими машинами. Його використовують для виявлення цілей, координації дій авіації та завдання ударів по техніці і позиціях.
Як Росія втрачає авіацію?
Нещодавно росіяни втратили винищувач Су-34 та військово-транспортний літак Ан-26, який впав разом з пасажирами над окупованим Кримом. Причиною цього могли стати технічний стан літаків або дружній вогонь.
До слова, ще до цього українські військові завдали удару по заводу в Ульяновську, де ворог виготовляє літаки Іл-76МД-90А та Іл-78М-90А. На оприлюднених у мережі фото помітили влучання у цех збірки літаків.
Також на початку березня ВМС ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27. Він намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки "Сиваш", розташованої на Голіцинському газовому родовищі.