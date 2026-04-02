Про це повідомив старший офіцер комунікації 59-ї ОШБр безпілотних систем "Степові хижаки" імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.

Як втрата Мі-8 та Ка-52 вплинула на росіян?

Тарас Мишак розповів, що після збиття багатоцільового Мі-8 та ще дорожчого та важливішого ударного Ка-52 росіяни перестали застосовувати свою авіацію там, де вони літали до цього, і вивчають можливі рішення.

Наразі росіяни припинили польоти. Вони аналізують, де вони допустили помилки. Не думаю, що вони повністю відмовляться від використання авіації, але будуть шукати рішення – встановлювати РЕБи. Але поки вони знизили активність,

– пояснив він.

Довідково. Ка-52 – це російський ударно-розвідувальний вертоліт, який поєднує у собі функції ведення бою та управління іншими машинами. Його використовують для виявлення цілей, координації дій авіації та завдання ударів по техніці і позиціях.

Як Росія втрачає авіацію?