Об этом сообщил старший офицер коммуникации 59-й ОШБр беспилотных систем "Степные хищники" имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.
Как потеря Ми-8 и Ка-52 повлияла на россиян?
Тарас Мишак рассказал, что после сбития многоцелевого Ми-8 и еще более дорогого и важного ударного Ка-52 россияне перестали применять свою авиацию там, где они летали до этого, и изучают возможные решения.
Сейчас россияне прекратили полеты. Они анализируют, где они допустили ошибки. Не думаю, что они полностью откажутся от использования авиации, но будут искать решение – устанавливать РЭБы. Но пока они снизили активность,
– объяснил он.
Справочно. Ка-52 это российский ударно-разведывательный вертолет, который сочетает в себе функции ведения боя и управления другими машинами. Его используют для обнаружения целей, координации действий авиации и нанесения ударов по технике и позициям.
Как Россия теряет авиацию?
Недавно россияне потеряли истребитель Су-34 и военно-транспортный самолет Ан-26, который упал вместе с пассажирами над оккупированным Крымом. Причиной этого могли стать техническое состояние самолетов или дружественный огонь.
К слову, еще до этого украинские военные нанесли удар по заводу в Ульяновске, где враг производит самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А. На обнародованных в сети фото заметили попадание в цех сборки самолетов.
Также в начале марта ВМС ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27. Он пытался совершить посадку на площадку буровой установки "Сиваш", расположенной на Голицынском газовом месторождении.