Окупанти мають проблеми з боєприпасами та технікою підрозділів, що діють поблизу лінії фронту. Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш".

За повідомленням руху, в районі населеного пункту Стахановський було пошкоджено трансформатор підстанції, що забезпечувала електропостачання низки військових об'єктів, зокрема арсеналу та центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії.

Унаслідок інциденту об'єкти залишилися без електроенергії, що, як стверджується, призвело до збоїв у роботі систем зберігання, завантаження та внутрішньої логістики.

У "АТЕШ" заявляють, що це порушило процес постачання боєприпасів і техніки до підрозділів, які діють поблизу лінії фронту.

