Окупанти мають проблеми з боєприпасами та технікою підрозділів, що діють поблизу лінії фронту. Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш".

За повідомленням руху, в районі населеного пункту Стахановський було пошкоджено трансформатор підстанції, що забезпечувала електропостачання низки військових об'єктів, зокрема арсеналу та центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії.

Унаслідок інциденту об'єкти залишилися без електроенергії, що, як стверджується, призвело до збоїв у роботі систем зберігання, завантаження та внутрішньої логістики.

У "АТЕШ" заявляють, що це порушило процес постачання боєприпасів і техніки до підрозділів, які діють поблизу лінії фронту.

  • Напередодні агенти "Атеш" знищили телекомунікаційну шафу ключової вежі зв'язку в селі Горний Щит Свердловської області, що забезпечувала управління та обмін даними для Центрального військового округу. Диверсія зупинила обмін інформацією для 90 гвардійської танкової дивізії.

  • Агенти "АТЕШ" заявили про проведення успішної диверсії в Ростовській області Росії. За їхніми словами, там було спалено ворожий тепловоз, що призвело до перебоїв у постачанні гуманітарної допомоги та боєприпасів російським військам на Запорізькому напрямку.

  • Партизани руху "Атеш" знищили три вежі стільникового зв'язку з антенами РЕБ у Новгородській і Тверській областях Росії. Знищення веж дозволило безпілотникам завдати удару по заводу в Старій Руссі, що спеціалізується на ремонті військово-транспортної авіації.