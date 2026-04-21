Окупанти мають проблеми з боєприпасами та технікою підрозділів, що діють поблизу лінії фронту. Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш".
Що відомо про диверсію, яка змінила плани ворога?
За повідомленням руху, в районі населеного пункту Стахановський було пошкоджено трансформатор підстанції, що забезпечувала електропостачання низки військових об'єктів, зокрема арсеналу та центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії.
Унаслідок інциденту об'єкти залишилися без електроенергії, що, як стверджується, призвело до збоїв у роботі систем зберігання, завантаження та внутрішньої логістики.
У "АТЕШ" заявляють, що це порушило процес постачання боєприпасів і техніки до підрозділів, які діють поблизу лінії фронту.
Що відомо про інші диверсії агентів "Атеш"?
Напередодні агенти "Атеш" знищили телекомунікаційну шафу ключової вежі зв'язку в селі Горний Щит Свердловської області, що забезпечувала управління та обмін даними для Центрального військового округу. Диверсія зупинила обмін інформацією для 90 гвардійської танкової дивізії.
Агенти "АТЕШ" заявили про проведення успішної диверсії в Ростовській області Росії. За їхніми словами, там було спалено ворожий тепловоз, що призвело до перебоїв у постачанні гуманітарної допомоги та боєприпасів російським військам на Запорізькому напрямку.
Партизани руху "Атеш" знищили три вежі стільникового зв'язку з антенами РЕБ у Новгородській і Тверській областях Росії. Знищення веж дозволило безпілотникам завдати удару по заводу в Старій Руссі, що спеціалізується на ремонті військово-транспортної авіації.