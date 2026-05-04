Об этом написал телеграм-канал "КиберБорошно". Аналитики считают, что есть погибшие и раненые.

Какие последствия удара по катеру "Грачонок"?

OSINT-аналитики информируют, что в результате удара погибли 9 россиян и есть двое раненых. Речь о поражении БЭКами (безэкипажными катерами) патрульного сторожевого катера ФСБ "Соболь" и противодиверсионного катера "Грачонок".



Катер проекта 21980 "Грачонок" / Фото с сайта "Милитарный"

Интересно! Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала рассказал, что конечный результат поражения не известен. Но если взорвалась вся боевая часть БЭКа, например, 300 килограммов на Magura V5, то российский катер полностью уничтожен.

Что официально известно об атаке?

В Военно-морских силах Украины 30 апреля сообщили: поразили российские катера, которые охраняли Керченский мост.

ВМС указали, что среди россиян были безвозвратные и санитарные потери, то есть погибшие и раненые. Но не уточнили количество.

Эти катера являются ключевыми единицами береговой охраны пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами. Это еще один пример эффективной работы украинских ВМС и последовательного снижения возможностей врага в акватории Черного моря,

– говорится в заметке.

Для чего предназначен катер "Грачонок"?

В "Милитарном" отметили, что это судно рассчитано на экипаж из 6 человек. Предположительно, на борту были водолазы или стрелки для обороны от дронов.

Конструкторское бюро "Вымпел" разработало противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" для круглосуточной охраны пунктов базирования флота и объектов морской инфраструктуры. На борту установили гидроакустические комплексы "Кальмар" и станции "Анапа" для мониторинга подводной ситуации и выявления водолазов-диверсантов,

– сказано в материале.

Собственно, "Грачонок" и отвечал за безопасность акватории вокруг незаконно построенного моста, который соединяет оккупированный Крым с территорией России.

Он вооружен 14,5-миллиметровой пулеметной установкой МТПУ (морская тумбовая пулеметная установка), гранатометными комплексами ДП-65А/ДП-64 и переносными зенитно-ракетными комплексами "Игла"/"Верба".

Вместе с уничтоженным катером в составе Черноморского флота России есть 9 таких катеров. Еще 4 – в Пограничной службе ФСБ под командованием Южного федерального округа.