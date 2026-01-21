Что решил Европарламент?

Решение поддержали основные политические силы парламента – социал-демократы (S&D) и консервативные евродепутаты (EPP), передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

Среди политических групп существует большинство, которое поддерживает замораживание торгового соглашения, заключенного в прошлом году между Соединенными Штатами и ЕС,

– заявила председателя группы S&D Иратксе Гарсия Перес.

В EPP, которая сформировала крупнейшую фракцию Европарламента, подтвердили, что прекратили дискуссии по торговому соглашению с США. А ее лидер Манфред Вебер отметил, что американские компании без соглашения не будут иметь беспошлинного доступа на европейский рынок, и "это "очень мощный инструмент".

Это очень сильный рычаг. Я не думаю, что компании согласятся отказаться от европейского рынка,

– добавила глава группы Renew Валери Айе.

Важно! Торговое соглашение США и ЕС заключили летом 2025 года. Оно предусматривает 15% тарифы на большинство европейских товаров, импортируемых в Соединенные Штаты, сообщили в Еврокомиссии. В то же время Евросоюз должен отменить тарифы на все промышленные товары из США.

Какие еще меры планирует ЕС?

Дополнительно ЕС рассматривает возможность применить тарифы на американские товары, импортируемые в страны блока, на сумму 93 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

В то же время в Европе обсуждают применение механизма противодействия принуждению (ACI) в ответ на тарифные угрозы Трампа.

Если это (угрозы Трампа – 24 Канал) будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты ответа ... Трамп использует откровенно мафиозные методы,

– отметили европейские дипломаты.

Инструмент ACI позволяет ограничить доступ иностранных компаний к европейскому рынку, но его еще ни разу не использовали с момента принятия в 2023 году.

Заметьте! Впрочем, большинство стран ЕС стремятся сначала попытаться договориться с Трампом, прежде чем развязывать новую торговую войну.

Чем Трамп угрожает Европе?