Враг пытается попасть в тыл украинских подразделений. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет 24 Канал.

Какая тактика россиян на Запорожском направлении?

По словам Волошина, несколько групп противника пытались зарослями из камыша обойти позиции украинских подразделений и зайти во фланг с запада. В то же время россияне осуществляют попытки проникновения через дно бывшего Каховского водохранилища, а заросли используют как укрытие. Враг стремится быстро приблизиться к украинским Силам обороны и зайти им в тыл.

Подобные попытки фиксируются и вблизи Запорожской АЭС и населенного пункта Каменка-Днепровская,

– добавил представитель Сил обороны юга.

Какова ситуация вблизи Малокатериновки: смотрите карту

Что известно о ситуации на Запорожском направлении?