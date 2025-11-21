Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что сегодня идет информационная война.
На сколько врагу удалось проникнуть в Купянск и Волчанск?
Комментируя заявления Герасимова, генерал армии рассказал, что общался с украинскими командирами относительно реальной ситуации в районе Купянска (Харьковская область). Он отметил, что заявления Кремля не соответствуют истинному положению вещей.
Украинские командиры, которые стоят на защите этой территории, рассказали, что враг находится в части города, но она небольшая и нестабильная. По состоянию на вечер 19 ноября составляет 10 – 15%. Сегодня существенно ничего не изменилось, хотя враг пытается атаковать дальше,
– озвучил Маломуж.
К сведению! Группировка объединенных сил сообщила, что оккупанты в Купянске получили команду имитировать захват города, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы, делая соответствующие кадры. Враг кладет флаги в пакеты с поставками, которые сбрасывает на город с БпЛА. Такие акции упрощают украинским дронщикам обнаружение врага и его уничтожение.
Экс-глава Службы внешней разведки отметил на том, что враг действительно расценивает все так, что Купянск им захвачен. У него есть цель демонстрировать, что на всех направлениях он якобы имеет успех. По словам Маломужа, Путин сейчас стремится показать, что у него и Волчанск почти захвачен, хотя это далеко не так, россияне контролируют только одну часть города (40%).
Генерал армии подытожил, что Россия ставит нашу страну в крайне сложное положение, потому что с одной стороны максимально давит на фронте, с другой – ежедневно наносит удары по мирным городам и селам, энергетике и другой инфраструктуре, что приводит к многочисленным жертвам.
"Он хочет втянуть нас в темноту, создать невозможность проживания в некоторых регионах из-за отсутствия света, воды, газа, отопления. Россия стремится создать армагеддон для людей, чтобы они начали протестовать и требовали мир при любых условиях. Путин этого ждет", – объяснил Маломуж.
В украинском Генштабе заверили, что город находится под контролем СОУ. В Купянске и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Наши защитники проводят выявление и уничтожение вражеских ДРГ, которые туда проникли. Аналогичная ситуация относительно Ямполя.
СОУ в районе Купянска имеют определенные достижения, защитникам удалось провести ряд операций. Об этом 19 ноября сообщил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что украинским бойцам удалось зачистить от противника северо-западные окраины города.