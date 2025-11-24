Настоящее давление и серьезные попытки прорваться враг осуществляет на восток от поселка Купянск-Узловой. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Что происходит на Купянском направлении?

По словам Трегубова, противник пытается вытеснять украинские войска с левого берега реки Оскол. Пока не очень успешно, но давление оккупанты действительно оказывают сильное.

В сам Купянск враг зайти не может, но на восток от него пробует продвигаться.

Военный говорит, что на Купянском направлении у захватчиков есть резервы для пополнения сил, но не хватает их для значительного наращивания. На этом участке фронта воюют преимущественно контрактники. Это подготовленные люди, которые получили определенную специальность. Но не какие-то там "рексы", которые воюют годами. Это те, что отправились на войну за денежное вознаграждение.

Ранее Виктор Трегубов указывал, что в Купянске очень сложная логистика для обеих сторон, для россиян – больше. В самом городе находится до 40 оккупантов. Но выявить и ликвидировать их непросто, поскольку в населенном пункте летают не только наши дроны, но и вражеские.

Также офицер указывал на то, что погодные условия, в частности туман, помогают врагу проводить инфильтрационные действия в окрестностях города.

Что известно о ситуации вокруг Купянска?