Настоящее давление и серьезные попытки прорваться враг осуществляет на восток от поселка Купянск-Узловой. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Что происходит на Купянском направлении?
По словам Трегубова, противник пытается вытеснять украинские войска с левого берега реки Оскол. Пока не очень успешно, но давление оккупанты действительно оказывают сильное.
В сам Купянск враг зайти не может, но на восток от него пробует продвигаться.
Военный говорит, что на Купянском направлении у захватчиков есть резервы для пополнения сил, но не хватает их для значительного наращивания. На этом участке фронта воюют преимущественно контрактники. Это подготовленные люди, которые получили определенную специальность. Но не какие-то там "рексы", которые воюют годами. Это те, что отправились на войну за денежное вознаграждение.
Ранее Виктор Трегубов указывал, что в Купянске очень сложная логистика для обеих сторон, для россиян – больше. В самом городе находится до 40 оккупантов. Но выявить и ликвидировать их непросто, поскольку в населенном пункте летают не только наши дроны, но и вражеские.
Также офицер указывал на то, что погодные условия, в частности туман, помогают врагу проводить инфильтрационные действия в окрестностях города.
Что известно о ситуации вокруг Купянска?
- Еще в начале ноября оккупанты заявляли о полной оккупации Купянска и якобы заблокированы 15 батальонов ВСУ в Купянске-Узловом. Впрочем, достаточно посмотреть на карту боевых действий, чтобы разоблачить ложь россиян.
- Командир полка "Ахиллес" объяснил, зачем враг врет о захвате Купянска. Противник преследует три цели. Первая – повлиять на россиян. им показывают вымышленные "успехи" в Украине, чтобы оправдать потери и скрыть проблемы в экономике. Вторая – давить на украинцев. Такие заявления могут запутать людей, если их не проверять. Кремль ведет информационную войну и подает неправду. Третья – повлиять на Дональда Трампа, который не знает деталей. Путин убеждает его, что Россия якобы может захватить Донбасс и Купянск, хотя это не соответствует реальности.
- Ранее украинские военные рассказывали, чтоо оккупантам в Купянске приказали имитировать присутствие и контроль над городом, размахивая российскими флагами. Триколоры сбрасывали россиянам с дронов.