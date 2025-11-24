Справжній тиск і серйозні спроби прорватися ворог здійснює на схід від селища Куп'янськ-Вузловий. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Що відбувається на Куп'янському напрямку?

За словами Трегубова, противник намагається витискати українські війська з лівого берега річки Оскіл. Поки не дуже успішно, але тиск окупанти справді чинять сильний.

У сам Куп'янськ ворог зайти не може, але на схід від нього пробує просуватися.

Військовий каже, що на Куп'янському напрямку у загарбників є резерви для поповнення сил, але бракує їх для значного нарощування. На цій ділянці фронту воюють переважно контрактники. Це підготовлені люди, які отримали певну спеціальність. Але не якісь там "рекси", які воюють роками. Це ті, що вирушили на війну за грошову винагороду.

Раніше Віктор Трегубов вказував, що у Куп'янську дуже ускладнена логістика для обох сторін, для росіян – більше. У самому місті перебуває до 40 окупантів. Але виявити і ліквідувати їх непросто, оскільки у населеному пункті літають не тільки наші дрони, але й ворожі.

Також офіцер вказував на те, що погодні умови, зокрема туман, допомагають ворогові проводити інфільтраційні дії на околицях міста.

Що відомо про ситуацію навколо Куп'янська?