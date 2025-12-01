Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, отметив, что эта технология значительно повышает эффективность противовоздушной обороны и обеспечивает лучшую безопасность самих бойцов ПВО.

Какие новые системы осваивают украинские военные?

Отделение ПВО 125-й бригады фактически является первым "щитом" Украины – они сбивают все, что летит – и на линию фронта, и по их позициям, и транзитом вглубь страны.

Количество воздушных целей растет, поэтому бойцы не только работают с привычными ПЗРК, например польским "Перуном", но и осваивают новые системы. В частности – украинскую разработку "Железное облако", которая работает с использованием искусственного интеллекта.

Эту турель тестируют и военные могут давать производителю замечания и отзывы для дальнейшего совершенствования системы.

Противник наращивает производство и запуски дронов, использует обманки для дезориентации ПВО. Часть дронов летит с видеокамерами, самостоятельно ища цели – войска и технику,

– рассказал военный.

Какую роль играет ИИ в модернизированных системах ПВО Украины?

ПЗРК эффективны против быстрых и высотных целей, работают на высотах до 4 километров и способны сбивать крупные объекты. Например, польский ПЗРК "Перун" позволяет сбивать цели еще в небе, чтобы обломки не падали на здания или гражданские объекты.

Сейчас также используют модернизированный наземный комплекс "Сабля". Система использует ряд датчиков и искусственный интеллект, чтобы значительно упростить обнаружение воздушных целей, в том числе и по акустическим признакам.

Она автоматически начинает поиск, но решение о типе цели и момент открытия огня все равно принимает оператор – без него система не стреляет.

Самое важное – безопасность наших подразделений ПВО, ведь по ним охотятся как на ключевой "щит". Поэтому повышение эффективности поражений имеет критическое значение. Недавно мы работали с бригадой, которая уже использует в бою интересную разработку с искусственным интеллектом. Это не будущее, а реальность, которую наши военные применяют для защиты неба,

– отметила Черненко.

