Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зазначивши, що ця технологія значно підвищує ефективність протиповітряної оборони та забезпечує кращу безпеку самих бійців ППО.
Дивіться також: Сили оборони зачистили ворога у частині Куп'янська, – полк "Ахіллес"
Які нові системи освоюють українські військові?
Відділення ППО 125-ї бригади фактично є першим "щитом" України – вони збивають усе, що летить – і на лінію фронту, і по їхніх позиціях, і транзитом углиб країни.
Кількість повітряних цілей зростає, тому бійці не лише працюють зі звичними ПЗРК, як-от польським "Перуном", а й освоюють нові системи. Зокрема – українську розробку "Залізна хмара", яка працює з використанням штучного інтелекту.
Цю турель тестують і військові мають змогу давати виробнику зауваження та відгуки для подальшого вдосконалення системи.
Противник нарощує виробництво і запуски дронів, використовує обманки для дезорієнтації ППО. Частина дронів летить з відеокамерами, самостійно шукаючи цілі – війська та техніку,
– розповів військовий.
Яку роль відіграє ШІ у модернізованих системах ППО України?
ПЗРК ефективні проти швидких і висотних цілей, працюють на висотах до 4 кілометрів і здатні збивати великі об’єкти. Наприклад, польський ПЗРК "Перун" дозволяє збивати цілі ще в небі, щоб уламки не падали на будівлі чи цивільні об’єкти.
Нині також використовують модернізований наземний комплекс "Шабля". Система використовує низку датчиків і штучний інтелект, щоб значно спростити виявлення повітряних цілей, зокрема й за акустичними ознаками.
Вона автоматично починає пошук, але рішення про тип цілі та момент відкриття вогню все одно ухвалює оператор – без нього система не стріляє.
Найважливіше – безпека наших підрозділів ППО, адже по них полюють як на ключовий "щит". Тому підвищення ефективності уражень має критичне значення. Нещодавно ми працювали з бригадою, яка вже використовує в бою цікаву розробку зі штучним інтелектом. Це не майбутнє, а реальність, яку наші військові застосовують для захисту неба,
– зазначила Черненко.
Що ще відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?
- Російські війська просунулися на північ від Петропавлівки на Харківщині та в центральну частину Плещіївки на Донеччині, тоді як українські підрозділи незначно покращили свої позиції на північ від Філії в Дніпропетровській області.
- Олександр Сирський зазначив, що російські заяви про просування в Куп’янську не відповідають реальності. За його словами, українські підрозділи працюють над стабілізацією ситуації в місті, активно виявляючи та ліквідовуючи російські сили.
- Сили оборони України утримують лівобережний плацдарм, однак для цього потрібна налагоджена логістика, яка постійно піддається атакам ворога. Українські інженерні підрозділи регулярно відновлюють переправи, що зазнають ударів від російських дронів та авіації.