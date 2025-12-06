Попри активний переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, тривають динамічні бойові дії. Про актуальну ситуацію на фронті розповідає 24 Канал із посиланням на аналіз Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилося становище на передовій?

Російські війська атакували у Курській та Сумській областях включно з північно-східними околицями Сум і Варачиного.

Аналітики зауважують, що росіяни намагаються використовувати туман і погані погодні умови для ускладнення розвідки дронами українських сил. Українські війська відбили контратаки біля Олексіївки та на південь від Юнаківки.

Окупанти атакували на північний схід Харкова, у районах Вільча, Вовчанськ, Приліпка, Лиман та Синельникове. Ворог здійснює спроби підступу до кордону з Бєлгородською областю та наближення до міста Харків у межах дії трубної артилерії. Українські війська відбивали атаки у Лимані та Вільчі.

Поблизу Куп'янська також фіксували спроби ворожих штурмів. Натомість українські війська просунулися у центрі міста, втім російські підрозділи обстрілюють позиції українців із РСЗВ.

Яка ситуація на фронті:

У напрямку Борової загарбники просунулися на південь від Богуславки та атакували райони Новоплатонівки, Греківки, Новоєгорівки та Нововодяного.

На Слов'янсько-Лиманському напрямку росіяни активізували штурмові дії, включно з найманцями з Африки, застосовують дрони для розширення "зони ураження" поблизу фронту. Українські війська утримують Новоселівку та Ставки. Ворог атакував райони Дробишеве, Дерилове, Шандрихолове, Колодязі, Зарічне та Олександрівку.

Російські війська атакували Сіверськ та навколишні населені пункти. Аналітики фіксують захоплення Серебрянки та просування на північ, схід і південь від Сіверська.

Окрім того, ворог намагався проводити штурмові дії поблизу Костянтинівки та Дружківки, але значного просування не має. Росіяни заявляють про контроль Клинового та Безім'яного, проте це не підтверджено.

До того ж окупанти атакували східні райони Добропілля, зокрема Шахове, Нове Шахове, Вільне, Дорожнє та Маяк, втім, без просування вперед.

Під атакою противника також були Покровськ, Мирноград та навколишні населені пункти. FPV-дрони росіян намагаються перерізати українські логістичні маршрути.

Зауважимо, що українські війська просунулися у напрямку Новопавлівки та очистили частину міста від російських сил.

Також російські війська атакували Гуляйполе та його околиці, застосовували бомбардування житлових будинків. Також проводились атаки на райони Оріхова, Малу Токмачку та Степногірськ.

На Херсонському напрямку загарбники обмежено атакували біля Антонівського мосту та обстрілювали населені пункти.

