Несмотря на активный переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, продолжаются динамичные боевые действия. Об актуальной ситуации на фронте рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW).
Как изменилось положение на передовой?
Российские войска атаковали в Курской и Сумской областях включая северо-восточные окраины Сум и Варачино.
Аналитики отмечают, что россияне пытаются использовать туман и плохие погодные условия для осложнения разведки дронами украинских сил. Украинские войска отбили контратаки возле Алексеевки и к югу от Юнаковки.
Оккупанты атаковали к северо-востоку от Харькова, в районах Вильча, Волчанск, Прилепка, Лиман и Синельниково. Враг осуществляет попытки подступа к границе с Белгородской областью и приближения к городу Харьков в пределах действия трубной артиллерии. Украинские войска отбивали атаки в Лимане и Вильче.
Вблизи Купянска также фиксировали попытки вражеских штурмов. Зато украинские войска продвинулись в центре города, впрочем российские подразделения обстреливают позиции украинцев из РСЗО.
Какая ситуация на фронте: смотрите карты ISW
В направлении Боровой захватчики продвинулись на юг от Богуславки и атаковали районы Новоплатоновки, Грековки, Новоегоровки и Нововодяного.
На Славянско-Лиманском направлении россияне активизировали штурмовые действия, включая наемников из Африки, применяют дроны для расширения "зоны поражения" вблизи фронта. Украинские войска удерживают Новоселовку и Ставки. Враг атаковал районы Дробышево, Дерилово, Шандрихолово, Колодязи, Заречное и Александровку.
Российские войска атаковали Северск и окружающие населенные пункты. Аналитики фиксируют захват Серебрянки и продвижение на север, восток и юг от Северска.
Кроме того, враг пытался проводить штурмовые действия вблизи Константиновки и Дружковки, но значительного продвижения не имеет. Россияне заявляют о контроле Клинового и Безымянного, однако это не подтверждено.
К тому же оккупанты атаковали восточные районы Доброполья, в частности Шахово, Новое Шахово, Свободное, Дорожное и Маяк, впрочем, без продвижения вперед.
Под атакой противника также были Покровск, Мирноград и окружающие населенные пункты. FPV-дроны россиян пытаются перерезать украинские логистические маршруты.
Заметим, что украинские войска продвинулись в направлении Новопавловки и очистили часть города от российских сил.
Также российские войска атаковали Гуляйполе и его окрестности, применяли бомбардировки жилых домов. Также проводились атаки на районы Орехова, Малую Токмачку и Степногорск.
На Херсонском направлении захватчики ограниченно атаковали у Антоновского моста и обстреливали населенные пункты.
Последние новости с фронта
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала отметил, что российские войска все больше делают ставку на численность личного состава и технику. По его словам, они уже не укладываются в сроки, определенные их военно-политическим руководством, поэтому бросают в бой все имеющиеся ресурсы.
Военный эксперт Роман Свитан добавил, что на фронте фактически начинается зимняя кампания, тогда как в рамках осенней враг не достиг ключевых целей и так и не захватил полностью Донецкую область.
Он отметил, что Путин теперь пытается реализовать свои планы по Донбассу политическими методами, надеясь на поддержку Трампа и новой американской переговорной группы.