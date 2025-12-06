Несмотря на активный переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, продолжаются динамичные боевые действия. Об актуальной ситуации на фронте рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW).

Читайте также Более 1100 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 6 декабря

Как изменилось положение на передовой?

Российские войска атаковали в Курской и Сумской областях включая северо-восточные окраины Сум и Варачино.

Аналитики отмечают, что россияне пытаются использовать туман и плохие погодные условия для осложнения разведки дронами украинских сил. Украинские войска отбили контратаки возле Алексеевки и к югу от Юнаковки.

Оккупанты атаковали к северо-востоку от Харькова, в районах Вильча, Волчанск, Прилепка, Лиман и Синельниково. Враг осуществляет попытки подступа к границе с Белгородской областью и приближения к городу Харьков в пределах действия трубной артиллерии. Украинские войска отбивали атаки в Лимане и Вильче.

Вблизи Купянска также фиксировали попытки вражеских штурмов. Зато украинские войска продвинулись в центре города, впрочем российские подразделения обстреливают позиции украинцев из РСЗО.

Какая ситуация на фронте: смотрите карты ISW

В направлении Боровой захватчики продвинулись на юг от Богуславки и атаковали районы Новоплатоновки, Грековки, Новоегоровки и Нововодяного.

На Славянско-Лиманском направлении россияне активизировали штурмовые действия, включая наемников из Африки, применяют дроны для расширения "зоны поражения" вблизи фронта. Украинские войска удерживают Новоселовку и Ставки. Враг атаковал районы Дробышево, Дерилово, Шандрихолово, Колодязи, Заречное и Александровку.

Российские войска атаковали Северск и окружающие населенные пункты. Аналитики фиксируют захват Серебрянки и продвижение на север, восток и юг от Северска.

Кроме того, враг пытался проводить штурмовые действия вблизи Константиновки и Дружковки, но значительного продвижения не имеет. Россияне заявляют о контроле Клинового и Безымянного, однако это не подтверждено.

К тому же оккупанты атаковали восточные районы Доброполья, в частности Шахово, Новое Шахово, Свободное, Дорожное и Маяк, впрочем, без продвижения вперед.

Под атакой противника также были Покровск, Мирноград и окружающие населенные пункты. FPV-дроны россиян пытаются перерезать украинские логистические маршруты.

Заметим, что украинские войска продвинулись в направлении Новопавловки и очистили часть города от российских сил.

Также российские войска атаковали Гуляйполе и его окрестности, применяли бомбардировки жилых домов. Также проводились атаки на районы Орехова, Малую Токмачку и Степногорск.

На Херсонском направлении захватчики ограниченно атаковали у Антоновского моста и обстреливали населенные пункты.

Последние новости с фронта