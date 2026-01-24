Вранці міноборони Росії повідомило, що упродовж ночі над територією країни було знищено 75 українських безпілотних літальних апаратів.

Які регіони Росії атакували дрони?

За словами окупантів, їхня ППО знешкодила:

46 БпЛА – над Ростовською областю, ️

22 БпЛА – над Бєлгородською областю,

3 БпЛА – над окупованим Кримом,

2 БпЛА – над Курською областю,

по одному дрону – над територіями Воронезької та Брянської областей.

Найбільше перепало Ростовщині. Тамтешній губернатор Юрій Слюсар уточнив, що українські дрони збивали у таки Кам'янську-Шахтинському та Донецьку, а також у районах – Кам'янському, Матвєєво-Курганському, Чортківському.

"Інформація про постраждалих та руйнування на землі не надходила", – додав чиновник.

Нагадаємо, що на території Росії періодично щось дуже сильно спалахує. Так, у ніч проти 22 січня Сили оборони вгатили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз", розташованому у населеному пункті Волна Краснодарського краю. Цей порт вважається одним з найбільших у Чорноморському регіоні й забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку.

Окрім того, українські військові на постійній основі атакують низку російських об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, нещодавно у Криму наші захисники знищили 3 радіолокаційні станції ворога. Склад зберігання БпЛА був уражений на Херсонщині, а командно-спостережний пункт роти 76 ДШД та зосередження живої сили противника зі складу 74 ОМСБр – у Селидовому на Донеччині.

Що відомо про останні удари України по Росії?