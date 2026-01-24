Вранці міноборони Росії повідомило, що упродовж ночі над територією країни було знищено 75 українських безпілотних літальних апаратів.
Які регіони Росії атакували дрони?
За словами окупантів, їхня ППО знешкодила:
- 46 БпЛА – над Ростовською областю, ️
- 22 БпЛА – над Бєлгородською областю,
- 3 БпЛА – над окупованим Кримом,
- 2 БпЛА – над Курською областю,
- по одному дрону – над територіями Воронезької та Брянської областей.
Найбільше перепало Ростовщині. Тамтешній губернатор Юрій Слюсар уточнив, що українські дрони збивали у таки Кам'янську-Шахтинському та Донецьку, а також у районах – Кам'янському, Матвєєво-Курганському, Чортківському.
"Інформація про постраждалих та руйнування на землі не надходила", – додав чиновник.
Нагадаємо, що на території Росії періодично щось дуже сильно спалахує. Так, у ніч проти 22 січня Сили оборони вгатили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз", розташованому у населеному пункті Волна Краснодарського краю. Цей порт вважається одним з найбільших у Чорноморському регіоні й забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку.
Окрім того, українські військові на постійній основі атакують низку російських об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, нещодавно у Криму наші захисники знищили 3 радіолокаційні станції ворога. Склад зберігання БпЛА був уражений на Херсонщині, а командно-спостережний пункт роти 76 ДШД та зосередження живої сили противника зі складу 74 ОМСБр – у Селидовому на Донеччині.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- Українські далекобійні удари завдали Росії втрат на понад 15 мільярдів доларів у 2025 році, вразивши 719 цілей. Ці удари суттєво знизили видобуток нафти, що є основним джерелом фінансування військового бюджету Росії, який у 2025 році складав 175 мільярдів доларів.
- Нещодавно українські дрони атакували полігон "Капустин Яр" в Астраханській області, де запускають балістичні ракети середньої дальності з комплексу "Орешник".
- Військово-морські сили ЗСУ ракетами "Нептун" вразили підприємство "Атлант Аеро" в Таганрозі, пошкодивши цехи складання безпілотників, виробничі приміщення та адміністративну будівлю. Було знищено готові дрони "Молнія" та "Оріон" і запасні частини. Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що удар призупинить виробництво на кілька тижнів або місяців. "Молнія" – простий дрон, який несе до 5 кілограмів вибухівки, а при запуску з висоти – навіть протитанкову міну. Нарожний підкреслив, що удар по цеху складання, де могли бути готові дрони та комплектуючі, серйозно знизив спроможності ворога.