Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской ОГА Виталия Бунечко.
Какие последствия атаки на Житомирщине?
Виталий Бунечко заявил, что враг не прекращает попыток лишить украинцев самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов.
Сегодня ночью (15 января, – 24 Канал) Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области,
– написал он.
К счастью, в результате вражеских ударов пострадавших нет.
Сейчас пожары локализованы, а ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям.
